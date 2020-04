Mit Graffiti gegen den Corona-Frust

Zwei Graffiti-Künstler habe sich in die Reihe der zahlreichen Helfer des Zirkus „King“ in Gilching eingereiht.

Gilching – Irgendwie gehört der Zirkus „King“ der Familie Kaiser auf einer Wiese an der Frühlingstraße mittlerweile schon zum Gilchinger Ortsbild. Wie berichtet, mussten Mitte März wegen der Corona-Pandemie noch vor Start des Gastspiels sämtliche Vorstellungen ersatzlos gestrichen werden. Seither fehlen Einnahmen, um unter anderem Futter für die Tiere zu kaufen. Ja, wären da nicht die vielen Menschen in Gilching und aus der Region, die seither kräftig dazu beitragen, dass die Zirkusfamilie samt Tieren überleben kann.

Außer Geld wurden bisher ausreichend Heu, Salzsteine, Gemüse, Obst, Hobelspäne und für die drei Kinder Süßigkeiten sowie vieles mehr gespendet. „Wir sind so dankbar dafür und hoffen, dass wir uns schon bald mit einer Sondervorstellung bedanken können“, sagt Zirkusdirektor Artur Kaiser.

Für Überraschung sorgten zudem die Graffiti-Künstler Melander Holzapfel (genannt Lando) aus Gilching und Mathias Köhler (genannt Loomit) aus München. Sie boten an, die in die Jahre gekommenen Zirkuswagen aufzuhübschen. Und so bemalten sie unter dem Motto „Bunte Aktion gegen den Corona-Frust“ in dieser Woche die Wagen mit bunten Zirkus-Motiven. Beide Künstler können sich die Benefiz-Aktion leisten. „Wir sind mit Arbeit ausgelastet und verdienen gut“, betont Holzapfel.

Der gelernte Einzelhandelskaufmann gründete 1987 eine Werbeagentur, spezialisierte sich auf Graffitidesign, gründete daraufhin 1999 die erste Graffiti-Agentur und arbeitet seither viel und gerne mit Loomit zusammen. Der 52-Jährige erlangte Berühmtheit, weil er anno 1985 mit weiteren Mitstreitern einen S-Bahn-Zug komplett besprühte. Der Fall ging als „Geltendorfer Zug“ in die Geschichte ein und hatte ein Gerichtsverfahren zur Folge, war gleichzeitig aber auch der Start einer Bilderbuchkarriere.

Unter anderem wurde Loomit für seine außergewöhnlichen Werke der Schwabinger Kunstpreis verliehen. „Loomit war schon immer mein großes Vorbild. Mich freut, dass ich heute mit ihm zusammenarbeiten darf“, sagt Holzapfel.

Unter Vorsitz des Gilchingers wurde 2018 außerdem der Verein zur „Förderung urbaner Kunst“ mit Loomit in der Vorstandschaft gegründet, der sich die Förderung sozialer Projekte auf die Fahne geschrieben hat. Dazu zählt auch die Verschönerung von Zirkuswagen. Ein Beispiel professioneller Graffiti-Kunst ist ab sofort an der Frühlingstraße zu sehen. Von den Wagen herab grüßen ein gespraytes Kamel, ein Bison, ein Watussi-Rind, ein Esel sowie ein bunter Clown. Für Kaiser und seine Familie, aber auch für die vielen Zaungäste sowie die leibhaftigen Zirkustiere, die in gebührendem Abstand den Künstlern über die Schulter schauten, ein einmaliges Erlebnis.

Uli Singer