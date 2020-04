Neues von den Reiseweltmeistern

Es scheint nicht die richtige Zeit für Reiseführer. Der Tourismus liegt wegen der Corona-Krise brach. Dennoch haben Iris Stemmer-Schiller und ihr Mann Rudolf Schiller aus Gilching ein Büchlein herausgebracht: „Auf Erkundungstour in Thailands Norden: Kulturelle Vielfalt und faszinierende Landschaften“.

Gilching – Erst am 2. März ist das Ehepaar Iris Stemmer-Schiller und Rudolf Schiller von einer Reise durch Vietnam heimgekehrt. „Von Corona haben wir nichts bemerkt“, erzählt Iris Stemmer-Schiller. Am 30. Dezember seien sie unbeschwert in Richtung Vietnam aufgebrochen. „Das hat uns gut gefallen dort. Die Menschen sind wunderbar“, schwärmt die 69-Jährige, die von 1978 bis 2015 am Gilchinger Christoph-Probst-Gymnasium Deutsch und Latein unterrichtete. Seit ihrer Rückkehr jedoch ist die ganze Welt eine andere.

Iris Stemmer-Schiller und Rudolf Schiller sind, seit sie sich 1997 kennenlernten, in der ganzen Welt unterwegs. Nahezu 170 Reisen liegen hinter dem Ehepaar, in den Bücherregalen in der Gilchinger Wohnung stapeln sich mittlerweile knapp 90 Fotoalben. Denn während die pensionierte Lehrerin recherchiert und plant, widmet sich ihr Ehemann (70) der Fotografie. Dabei kommen Pauschalreisen überhaupt nicht in die Tüte: Das Ehepaar ist auf eigene Faust unterwegs, bucht, wenn möglich alles vom eigenen Schreibtisch aus und geht nur in Sonderfällen ins Reisebüro.

Als die beiden jedoch Thailands Norden erkunden wollten, stellten sie bei ihrer Recherche fest: „Da gibt es nichts, nur einen Reiseführer aus dem Jahr 1999.“ Mindestens fünfmal ist das Ehepaar bisher in Thailand gewesen. Der Norden hat es Iris Stemmer-Schiller besonders angetan. „Dort ist es einfach besonders interessant“, findet sie. Dabei liegt ihr Augenmerk weniger auf der Natur, als vielmehr auf Sehenswürdigkeiten und den Spuren der Geschichte.

Zwar ist auch ihr Reiseführer mit zahlreichen Fotos bestückt. Der Fokus aber liegt auf der Praxis: Viele Karten und Tipps, genaue Routenbeschreibungen, Informationen zu Visum, Verkehr, Mietwagen und mehr sollen den Reisenden die Planung erleichtern. „Dabei ist es nicht mein Ziel, akribisch und vollständig die üblichen Informationen aufzulisten“, erklärt Iris Stemmer-Schiller. Sie richtet sich eher an die Touristen, die wie sie lieber eigene Wege gehen.

Erhältlich ist der Reiseführer als BoD, das heißt Books on Demlmkand: Er wird auf Nachfrage gedruckt und kann beispielsweise bei Amazon bestellt werden. „Für mein erstes Buch hatte ich mir noch einen Verlag gesucht“, erzählt Iris Stemmer-Schiller. Mittlerweile versucht sie sich im „Selfpublishing“, veröffentlichte auf eigen Faust Ratgeber über Botswana und Simbabwe sowie Südafrika und den Oman. „Ich mache das nicht, um groß was zu verdienen“, erzählt sie. „Mir macht das einfach Spaß, unsere Erlebnisse aufzuschreiben.“

Nun sitzen allerdings auch die beiden unternehmungslustigen Reiseweltmeister in ihrer Wohnung in Gilching fest. Langeweile kennen sie dennoch nicht, denn für 2021 sind Reisen nach Malaysia und Namibia geplant, was viel Recherche erfordert. Sie sind zuversichtlich, dass Reisen bis dahin auch wieder möglich sein wird. Einen Reiseführer über Vietnam plant das Ehepaar eher nicht. Wohl aber einen über Malaysia. Bis dahin gilt: „Wir warten ab – wie die ganze Welt.“ Allerdings feiert Iris Stemmer-Schiller im August ihren 70. Geburtstag. „Da wollten wir nach Abu Dhabi.“ Ob das allerdings was wird, steht wahrlich in den Sternen.

„Auf Erkundungstour in Thailands Norden: Kulturelle Vielfalt und faszinierende Landschaften“ ist im Eigenverlag erschienen und im Buchhandel sowie Internet erhältlich.