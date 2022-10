Gilching chancenlos gegen den Letzten - TSV unterliegt verdient zuhause gegen Erkheim

Konnte nicht erklären, was er von seinen Spielern zu sehen bekam: Gilchings Trainer Peter Schmidt. Foto: Jaksch © Jaksch

Der TSV Gilching-Argelsried enttäuschte am Sonntag auf ganzer Linie und unterlagen zu Hause verdient mit 0:2 (0:1) gegen Schlusslicht TV Erkheim.

Gilching – Zumindest zwei hatten ihren Humor nicht verloren. „Wir diskutieren hier gerade über die Länge der Nachspielzeit. Ich schlage vor, wir spielen so lange, bis unsere Mannschaft das 1:1 macht“, scherzte Stadionsprecher Matthias Handel kurz vor dem Spielende. „Dann werden wir wohl noch den gesamten Tag hier sitzen“, entgegnete ein Anhänger des TSV Gilching-Argelsried. Peter Schmidt war dagegen nach dem 0:2 (0:1) zu Hause gegen den TV Erkheim nicht zum Scherzen aufgelegt. „Es ist schwer zu erklären, was da momentan passiert. Vielleicht müsste die Presse mal die Spieler befragen und nicht mich“, sagte der Trainer des Landesligisten.

Der Auftritt am Sonntag war der traurige Höhepunkt des Abwärtstrends beim ehemaligen Aufstiegskandidaten. In den gesamten 90 Minuten erspielten sich die Gastgeber trotz viel Ballbesitz nicht eine einzige klare Einschussmöglichkeit. Stattdessen luden sie den Tabellenletzten zum Toreschießen ein. „Es wirkte so, als hätten alle meine Spieler Valium geschluckt“, haderte Schmidt.

Bezeichnend war das 0:1, als die beiden TSV-Akteure Lucas Häusler und Marko Ralic gemeinsam zum Ball gingen. Die Folge war eine ungewollte Vorlage für Erkheims Angreifer Fabian Krogler, der diese große Chance nicht ungenutzt ließ (23.).

Der Rest war ein planloses Anrennen der Gilchinger gegen einen engagiert verteidigenden Aufsteiger. Erkheims Torwart Maximilian Schöffel musste nur einmal bei einem Freistoß von Marcel Ebeling eingreifen. In der Nachspielzeit sah auch noch Gilchings Ersatztorwart Michael Suck die Rote Karte. Er war in einem Zweikampf zu spät gekommen. Den Elfmeter verwandelte Manuel Merk zur Entscheidung. „Der Schiedsrichter hat sich in der zweiten Halbzeit unserer Leistung angepasst“, konstatierte Schmidt.

Der Elfmeter war berechtigt, der Platzverweis maßlos überzogen. Schließlich gibt es keine Doppelbestrafung mehr, wenn der Versuch, den Ball zu spielen, erkennbar ist. Suck hatte den nach einem Zusammenprall angeschlagenen Sebastian Hollenzer Mitte der zweiten Halbzeit ersetzt.

„Erkheim war deutlich bissiger als wir und hat sich den Sieg verdient“, bekannte Schmidt nach dem fünften Match in Folge ohne Dreier zähneknirschend. (toh)

TSV Gilching-A. – TV Erkheim 0:2 (0:1)

TSV Gilching: Hollenzer (65. Suck) - Häusler (67. Buckl), Rodenwald, Leutenecker - Ralic, Brand, Doqaj, Diker (67. Eichberg) - Ersoy (83. Saibou), Hölzl (67. Karl), Ebeling

TV Erkheim: Schöffel - Kurukan, Ness, Wörz, Merk, Krogler (89. Petrich), Holzapfel, Oswald, Sesay, Vogel, Becker (83. Geiger) Tore: 0:1 Krogler (23.), 0:2 Merk (90.+5, Foulelfmeter)

Rot: Suck (90.+4/Notbremse) Schiedsrichter: Jürgen Gabel (Augsburg)

Zuschauer: 160