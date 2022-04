15 Nester entfernt, zwei Schrei-Geräte installiert

Nichts mehr zu sehen: Die Krähennester am Friedhof im Gilchinger Altdorf sind fürs Erste verschwunden. © Uli Singer

Abwarten und beobachten lautet die Devise von Christine Hammel, Leiterin der Abteilung Umwelt, Energie und Klima im Gilchinger Rathaus. Unter ihrer Federführung fand nun eine Vergrämungsaktion von Saatkrähen am Friedhof im Altdorf statt. Entfernt wurden 15 Nester ohne Gelege.

Gilching - Bereits seit Jahren beschweren sich Bürger in regelmäßigen Abständen über den Lärm durch Saatkrähen – auch und vor allem am Friedhof, wo sich Besucher insbesondere bei Beerdigungen durch das Gekrächze gestört fühlen. Laut Verwaltung wurden im Vorjahr rund um den Friedhof 79 Brutpaare gezählt. Nachdem bisherige Vergrämungsaktionen ins Leere gelaufen waren, versucht es die Gemeinde nun in einer engen Zusammenarbeit und einem regen Erfahrungsaustausch mit Nachbargemeinden.

Mit dabei war die Biologin Dr. Monika Sepp aus München. „Sie ist auch die Verbindungsperson zu den anderen Gemeinden“, erklärt Christine Hammel. Am so genannten „interkommunalen Monitoring“ beteiligen sich außer Gilching noch Puchheim, Germering, Eichenau, Olching und Gröbenzell. Eine Fachfirma mit Baumkletterer wurde zum Entfernen der Nester ohne Gelege beauftragt. „Gleichzeitig haben wir von Puchheim zwei Bird-Gards zu leihen bekommen. Das sind Vorrichtungen, die Angstschreie anderer Rabenvögel verbreiten. Ziel ist, dass sich dadurch die Saatkrähen erschrecken und die Flucht ergreifen“, erklärt Hammel.

Wer derzeit am Friedhof spazieren geht, wird bemerken, dass es relativ ruhig ist. Nester mit brütenden Krähen – Fehlanzeige. „Im Moment sieht es tatsächlich so aus, als hätten die Maßnahmen gefruchtet“, sagt Hammel. Allerdings ist ihr auch bewusst, „dass sich die Vögel nicht in Luft aufgelöst haben“. In sozialen Medien gibt es bereits Hinweise, dass die Population am nahe gelegenen Leitenweg zugenommen haben soll. Das will Hammel so nicht bestätigten. „Für eine Beurteilung ist es wirklich noch zu früh“, betont sie. Was sich aber in jedem Fall positiv auswirke, sei die Zusammenarbeit mit den Nachbarn. „Man ist nicht mehr auf Alleingänge angewiesen, es finden regelmäßige Treffen statt und durch den Erfahrungsaustausch unter fachkundiger Beratung erspart man sich auch unnötige und oft teure Maßnahmen.“

Uli Singer