15 Neue auf einen Streich

Von: Hanna von Prittwitz

Insgesamt absolvierten 15 Erwachsene und Jugendliche die Grundausbildung. 13 unterstützen nun die Feuerwehr Gilching, zwei die Feuerwehr Geisenbrunn. © Feuerwehr Gilching

Gute Stimmung herrscht bei den Freiwilligen Feuerwehren in Gilching. 15 Neuzugänge können die Aktiven in ihren Reihen begrüßen. „Das ist schon eine sehr gute Zahl“, freut sich Gilchings Vizekommandant Michael Klinglmair.

Gilching – Kurz vor dem Lockdown im Herbst 2021 begann bei der Feuerwehr Gilching die sogenannte modulare Truppausbildung. Sie erstreckt sich über mehrere Monate, findet für die Wehren Gilching und Geisenbrunn gleichzeitig statt und beginnt immer dann, wenn es genug Interessenten gibt. „Wir hatten gerade noch Glück und haben vor dem Lockdown losgelegt“, berichtet Gilchings stellvertretender Kommandant Michael Klinglmair. Insgesamt traten 15 Prüflinge an, darunter vier erwachsene Quereinsteiger, acht Burschen und ein Mädchen aus der Jugendfeuerwehr Gilching sowie zwei Burschen aus der Jugendfeuerwehr Geisenbrunn. Am Dienstag waren die Prüfungen geschafft. „Alle haben sogar sehr gut bestanden“, freut sich Klinglmair. Die 15 Prüflinge dürfen damit ab sofort bei Einsätzen mitfahren. Das wurde am Dienstagabend dann auch gleich ein bisschen gefeiert: „Im Anschluss wurde die neue Mannschaft bei einer kleinen Brotzeit mit Piepsern ausgestattet und offiziell in den Einsatzdienst übernommen“, berichtet Klinglmair.

Er freut sich sowohl über die erfolgreichen Jugendlichen als auch über die erwachsenen Neulinge. „Einige davon sind gerade zugezogen, andere leben schon seit vielen Jahren in Gilching“, weiß er. „Und nun hat es sie mit der Feuerwehr gepackt.“ Die Männer sind zwischen 20 und 50 Jahre alt. Allesamt hätten sie die monatelange Ausbildung erfolgreich durchlaufen. „Am Ende nehmen die Kommandanten der Gilchinger und Geisenbrunner Wehr die theoretischen und praktischen Prüfungen ab“, erklärt Klinglmair. Ab 16 Jahren können auch die Jugendlichen in die aktive Wehr wechseln. „Einer der Burschen wird erst nächste Woche 16, er hat aber die Prüfung jetzt schon erfolgreich abgelegt.“

Die Teilnehmeranzahl sei schon erfreulich, findet Klinglmair. „Sie schwankt ja immer. Wir hatten auch schon Jahre mit nur zehn Teilnehmern oder sogar sechs.“ Für die Wehren sei jeder Zuwachs wichtig. „Wer Interesse an anderen Menschen hat und engagiert ist, für den ist die Arbeit bei der Feuerwehr das Richtige“, findet Klinglmair. „Und um die technische Ausbildung kümmern wir uns.“ Bei der Gilchinger Wehr sind derzeit rund 80 Rettungskräfte aktiv, in Geisenbrunn etwa 40.

Wer mitmachen möchte bei den Feuerwehren Gilching oder Geisenbrunn, kann sich via Facebook oder auf den Internetseiten mit den Aktiven in Verbindung setzen. „Alle Gilchinger, ob männlich oder weiblich, können unsere Mannschaft unterstützen“, sagt Klinglmair. „Wer mag, kann bei der Feuerwehr Gilching auch einfach mittwochs mal vorbeischauen, das geht ja jetzt wieder.“ Ab 19 Uhr treffen sich die Mitglieder am Gerätehaus am Starnberger Weg.