34 Jahre im Dienste der Gilchinger Musikschule

Gebührender Abschied: der scheidende Leiter der Gilchinger Musikschule, Roland Siegel (2.v.l.), mit (v.l.) Bürgermeister Manfred Walter, dem neuen Schulleiter Bernhard Huber, und den Vorsitzenden der Musikschule, Johannes Riedl und Petra Zenker. Hinten: das Lehrer-Team der Musikschule. © Dagmar Rutt

Zu den Klängen von Harfe und Querflöte hat die Musikschule Gilching ihren langjährigen Schulleiter Roland Siegel in den Ruhestand verabschiedet. Vorstand und Kollegium der Schule sowie Bürgermeister Manfred Walter wohnten der Veranstaltung bei. 34 Jahre lang hatte Siegel die Geschicke der Schule geleitet. Der neue Schulleiter Dr. Bernhard Huber freut sich schon auf die kommenden Aufgaben.

Gilching - „Schon vor dem Abitur wusste ich, dass ich Musikschulleiter werden möchte. Das war wirklich mein Traumberuf. Außerdem habe ich so natürlich auch mein Hobby Musik zum Beruf gemacht“, erzählt Siegel. „Das Allerschönste an dem Beruf ist, Kinder und Jugendliche bei ihrer musikalischen Entwicklung zu begleiten.“ Seit 1976 arbeitete er als Musiklehrer, über 34 Jahre leitete er die Musikschule Gilching. Siegel gab Klavier-, Posaunen- und Violinunterricht. „Ein besonderer Moment war der Einzug in das neue Schulgebäude an der Römerstraße. Endlich hatten wir massig Platz“, erinnert sich Siegel.

Die Position des Schulleiters übernimmt Dr. Bernhard Huber. Der Planegger war vorher 17 Jahre lang stellvertretender Leiter der Musikschule Grünwald und freut sich auf die Arbeit mit dem Kollegium. Seine Fächer sind insbesondere Cello und Kammermusik. Als studierter Musikpädagoge weiß er außerdem um die immensen Vorteile von musikalischer Bildung: „Ich bin überzeugt von der Wichtigkeit der Musik. Sie fördert bei Jugendlichen die Entwicklung der Persönlichkeit und trägt in der ganzen Gesellschaft zur Gemeinschaftsbildung bei. Es gibt da ganz tolle Konzepte wie zum Beispiel generationenübergreifende Konzerte mit Senioren und Jugendlichen.“ Die Musikschule möchte Huber bedarfsorientiert führen – also alles tun, was notwendig ist.

Die Abschiedsveranstaltung am Montagvormittag begann gegen 9.30 Uhr mit einem auf Harfe und Querflöte vorgetragenen Musikstück – Siegels Lieblingskombination. Anschließend bedankte sich Johannes Riedel im Namen des gesamten Vorstands der Musikschule bei Siegel für seine Arbeit. „Auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, hat es großen Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten“, fasste Riedel die Zeit zusammen.

Bürgermeister Manfred Walter schloss sich den Danksagungen an Siegel an – im Namen der gesamten Gemeinde Gilching. „Musik ist so wichtig, sie trägt Kooperation in die Gemeinschaft“, betonte Walter. Das zusammen realisierte neue Gebäude für die Musikschule sei der größte Erfolg der langen Karriere Siegels gewesen, so Walter.

Auch das Kollegium bedankte sich bei Siegel herzlich für seine erfolgreiche Führung und die gute Zusammenarbeit. Als kleines Dankeschön übergaben die Musiklehrer Siegel einen Reisegutschein für die Insel Helgoland – ein lange angepeiltes Reiseziel Siegels.

In seiner eigenen Rede bedankte sich Siegel beim Vorstand der Schule, dem Bürgermeister und der Gemeinde, dem Kollegium und ganz besonders auch bei seiner Frau – so einige Male hätte er vor lauter Arbeit das Mittagessen verpasst oder wäre Abends noch ewig im Büro geblieben. Außerdem wünschte er seinem Nachfolger Huber alles Gute für die Zukunft. Zu den erneuten Klängen von Harfe und Querflöte endete der offizielle Teil, die Anwesenden tauschten sich aus und schwelgten in Erinnerungen.

Sören Maas