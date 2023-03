4000 Euro verloren

Teilen

Über Phishing-Mails versuchen Betrüger immer wieder, an sensible Bankdaten zu gelangen. (Symbolbild) © Christin Klose

Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche.

Gilching – Eine 63 Jahre alte Frau aus Gilching ist Opfer einer neuen Betrugsmasche auf der Internet-Verkaufsplattform Ebay geworden und hat dadurch 4000 Euro verloren. Das berichtet der Leiter der zuständigen Polizeiinspektion Gauting, Andreas Ruch.

Demnach hatte die Frau am Donnerstag ein T-Shirt zum Verkauf inseriert. Ein unbekannter Täter täuschte über das Nachrichtenportal von Ebay Interesse vor und trat mit der Gilchingerin in Kontakt. „Er verwies die Frau auf die Bezahlungsfunktion der Verkaufsplattform mit dem Namen ,sicher bezahlen‘, die den Käufern und Verkäufern ein leichteres Bezahlen ermöglichen würde und die auch auf der Verkaufsplattform selbst beworben werden würde“, schildert Ruch. Die Frau stimmte dem Vorschlag zu.

Der Täter schickte ihr daraufhin eine E-Mail mit einem Link – und dieser führte die 63-Jährige auf eine fingierte Seite. Dort gab die Frau die erforderlichen Kreditkartendaten, also ihren Namen, das Gültigkeitsdatum und die Prüfziffer, ein. „Statt wie von ihr erwartet den Verkaufspreis in Höhe von 17 Euro inklusive Versand auf ihr Konto überwiesen zu bekommen, musste sie zu ihrem Erschrecken feststellen, dass von ihrem Konto stattdessen drei Abbuchungen über eine Gesamtsumme von 4000 Euro vorgenommen wurden“, so Ruch. Um weitere Abbuchungen zu verhindern, ließ die Frau ihre Kreditkarte sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die warnt: „Wenn Sie etwas im Internet zum Verkauf anbieten, geben Sie niemals für den Bezahlvorgang eines Kaufinteressenten Ihre eigenen Kreditkartendaten preis.“