50 Jahre BIV-Kindergarten

Der Start war 1973 in einer privaten Wohnung im Fuchsgraben 5 in der Gilchinger Waldkolonie. 1981 fand dann der Umzug in die Melchior-Fanger-Straße 6 statt. Am morgigen Samstag feiert der BIV-Kindergarten in Gilching seinen 50. Geburtstag. Zum Jubiläum werden Hunderte Gäste erwartet.

Gilching – Es war Gisela Becker, die vor 50 Jahren zusammen mit engagierten Eltern die „Bürgerinitiative Vorschulbetreuung“ (BIV) aus der Taufe hob. „Ich betreute mit noch einer Mutter eine Gruppe an zwei Vormittagen pro Woche. Da mein erlernter Beruf Chemielaborantin war, belegte ich Fortbildungen zum Erwerb von Kenntnissen im Kindergartenbereich und übernahm später dann auch die Leitung“, erzählt die heute 81-Jährige. Der Einrichtung blieb sie bis zum Rentenalter treu, besucht den Kindergarten aber weiterhin, „um nach meinen Kindern zu schauen“, wie sie sagt. „Mich freut die Entwicklung. Obwohl viel Zeit vergangen ist und sich auch viel innerhalb der Gesellschaft verändert hat, steht im BIV auch heute noch an oberster Stelle die Wertschätzung der Kinder. Das war auch die Grundidee, mit der wir vor 50 Jahren angefangen haben“. Damals war der BIV-Kindergarten der erste, privat initiierte Kindergarten in der Gemeinde Gilching.

Mittlerweile werden 49 Kinder in zwei Gruppen von neun pädagogischen Kräften betreut. Leiterin seit 2019 ist Verena Meindl, die die Nachfolge von Verena Schmidt angetreten hat, als Erzieherin aber schon seit 2008 mit dabei ist. „Es war immer eine schöne und produktive Zusammenarbeit mit allen Betreuern, aber auch mit den Eltern“, erzählt Schmidt. Als Geschäftsführerin fungiert Silvia Lange. „Unser Dachverband ist der Paritätische Wohlfahrtsverband, der uns unterstützend zur Seite steht. Wir sind aber angehalten, als Unternehmen wirtschaftlich zu arbeiten“, erklärte sie.

Erweitert wurde die Einrichtung 2012, damals fanden in einem speziellen Anbau eine Krippe mit drei Gruppen mit je zwölf Kindern Platz. Mitte 2021 hatte Verena Meindl dann die Idee, mit den Eltern zusammen einen Hühnerstall für Zwerghühner zu bauen. „Leider hat der Fuchs zugeschlagen, sodass derzeit nur noch drei Hühner für die Eierproduktion zuständig sind“, bedauert Meindl. „Wir werden aber für Nachwuchs sorgen. Der Hühnerhof macht uns allen viel Spaß. An der Pflege beteiligen sich unsere Eltern und auch unsere Kinder.“

Der Verein, dessen Vorsitzende Sarah Frohmüller und Florian Ebert sind, zählt derzeit rund 160 Mitglieder. Wegen der groß angelegten Feier werden am morgigen Samstag, 13. Mai, die Straßen rund um die Einrichtung für den Verkehr gesperrt. Denn „es kommen auch viele ehemalige Erzieher und Eltern, die früher als Kinder hier waren“, sagt Meindl. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Foto-Ausstellung, ein Kinder-Kino, ein Handpuppen-Theater sowie ein Auftritt der Band „Easy Rider“. Kommen darf, wer Lust dazu hat. Gefeiert wird von 11 bis 17 Uhr.

Uli Singer