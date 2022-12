„60 Jahre ist noch gar kein Alter“

Voll besetzt war die evangelische St. Johanneskirche in Gilching, deren 60-jähriges Bestehen die Gemeinde am Sonntag feierte. Die Kantorei (auf der Empore) feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. © Andrea Jaksch

Die evangelische Gemeinde Gilching-Weßling feierte am Sonntag gleich mehrere Jubiläen - die von Kirche, Saal und Kantorei.

Gilching – 60 Jahre St. Johanneskirche und Gemeindehaus sowie 50 Jahre Kantorei St. Johannes: Am Sonntag feierte die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Gilching-Weßling im Rahmen eines Festgottesdiensts einen doppelten Geburtstag.

Als die Kirchenglocke läutete, löste sich die Nebeldecke langsam auf. Während der Messe setzte sich die Sonne durch, schickte ihre Strahlen durch die hohen Kirchenfenster und tauchte den Altarbereich in warmes Licht. So, als ehre sie die Kirche St. Johannes, die am 16. Dezember 1962 eingeweiht worden war. Den Festgottesdienst füllten Pfarrer Rainer Hess und Pfarrer Constantin Greim vor gut 100 Gläubigen mit Informationen rund um das Gebäude, Gebeten und wohltuenden Inspirationen für den Alltag. Mit durchdringend schönen Klängen untermalte das zweite Geburtstagskind (wir berichteten), die Kantorei St. Johannes, unter der Leitung von Christian Schramm die Messe. Ebenfalls für den guten Ton sorgten das Renaissancebläserensemble und Mirjam Siegel an der Orgel.

Seelsorger während der einjährigen Bauzeit war Pfarrer Albrecht Schmidt, die Kircheninnenrenovierung 1987 begleitete Pfarrer Wolfgang Scheidel. In sechs Jahrzehnten kamen und gingen die Pfarrer, sagte Pfarrer Hess. Die Gesichter verändern sich, „aber die Kirchengemeinde bleibt“, konstatierte er. Ein Kreuz im klassischen Sinn finde man im Gotteshaus nicht, stellte Pfarrer Greim fest und wies auf drei Gemälde über dem Altar. Passend dazu stimmten die Festgäste kurz darauf das Lied „Sonne der Gerechtigkeit“ an. Wie vor 60 Jahren zur Taufe dieses Orts der Andacht.

Mutter des Bürgermeister sang bei Einweihung mit

Mitgesungen hatte damals auch seine Mutter, erzählte Gilchings Bürgermeister Manfred Walter nach der Messe im Gemeindesaal. Von Walter auf das Jubiläum angesprochen, staunte die 81-Jährige: „Was, das ist schon wieder so lange her?“ Denn 60 Jahre seien zwar aus Sicht eines Kindes „eine sehr lange Zeit“, aus Sicht der Älteren hingegen „sehr kurz“. Walter bedankte sich bei den Verantwortlichen für „die segensreiche Arbeit“ und übergab das Wort an Weßlings Altbürgermeister Michael Muther, der „ganz privat“ mit seiner Frau gekommen war. Er hatte damals miterleben dürfen, wie die Glocke gegossen wurde, erzählte er und pries die unkomplizierte, hilfreiche Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche während seiner Amtszeit.

Anwesend waren auch Diakon Bernhard Balg von der „Schwesterpfarrei“ und der ehemalige Gemeindepfarrer Dr. Herbert Specht. Pfarrerin Susanne Parche aus Herrsching freute sich über das Haus Gottes, wo „gebetet wird gegen die Sprachlosigkeit“ und „richtige Töne gegen hässliche Parolen“ angeschlagen würden. Sie versicherte: „60 Jahre ist noch gar kein Alter, da geht’s erst richtig los.“ (mk)