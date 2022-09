62-Jährige bei Unfall auf A 96 verletzt

Von: Peter Schiebel

Teilen

Nachdem die Fahrerin aus diesem Wrack befreit war, sicherten Feuerwehrleute den Mazda für den Abtransport durch den Abschleppwagen. © Feuerwehr Gilching

Im strömenden Regen hat sich am Sonntagabend auf der A 96 in Höhe der Anschlussstelle Gilching ein Unfall ereignet. Dabei wurde eine 62 Jahre alte Frau verletzt.

Gilching – Bei einem Unfall im Bereich der Anschlussstelle Gilching auf der A 96 ist eine 62 Jahre Frau am Sonntagabend verletzt worden. Die Frau aus Kempten war mit ihrem Mazda unterwegs in Richtung München. Als sie gegen 21.50 Uhr von der linken auf die mittlere Fahrspur wechseln wollte, verlor sie nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck im strömenden Regen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Mazda schleuderte zunächst nach rechts über die Fahrbahn, krachte dort gegen die Betonwand, schleuderte wieder zurück gegen die Mittelleitplanke und kollidierte mit einem Skoda aus Wolfenbüttel (Niedersachsen) auf der linken Fahrspur.

Dessen Fahrerin und ihr 23 Jahre alter Sohn konnten den Skoda unverletzt verlassen. Die 62-Jährige war dagegen in ihrem Mazda eingeschlossen – „zum Glück aber nicht eingeklemmt“, wie die Feuerwehr Gilching mitteilt. Zusammen mit Kameraden der Feuerwehr Geisenbrunn entfernten sie die Fahrertür, befreiten die Frau und übergaben sie dem Rettungsdienst. Sie hatte mittelschwere Verletzungen erlitten und kam in eine Münchner Klinik.

Während der Rettungsarbeiten war die A 96 in Richtung München bis gegen 23.15 Uhr komplett gesperrt, der Verkehr wurde an der Abfahrt Gilching ausgeleitet. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden. Unterstützung erhielten die Gilchinger und Geisenbrunner Einsatzkräfte von den Feuerwehren Weßling und Steinebach. 35 Ehrenamtler waren im Einsatz. Über die Höhe des Sachschadens hatte die Polizei gestern noch keine Erkenntnisse.