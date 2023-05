Abbiegespur besser als Ampel

Von: Hanna von Prittwitz

Eine Ampel an der Einmündung gibt es nur noch für Fußgänger, für die Autofahrer aber eine Abbiegespur. © Photographer: Andrea Jaksch

An der Einmündung Am Römerstein/Münchener Straße in Gilching wird keine Verkehrsampel mehr eingerichtet. Die Situation hat sich dort so gut eingespielt, dass auf Dauer eine Linksabbiegespur reicht. Für die Fußgänger bleibt eine Bedarfsampel.

Gilching – Was war das für eine Aufregung: Als das Staatliche Bauamt Weilheim wegen einer mehrmonatigen Baustellenumleitung die Ampel an der Einmündung Am Römerstein/Münchener Straße aufbaute, liefen im Gilchinger Rathaus, beim Staatlichen Bauamt und bei der Polizei die Drähte heiß (wir berichteten). Es hagelte Beschwerden, ein Unbekannter schritt sogar zur Selbstjustiz und sabotierte die Anlage, woraufhin die abgeschaltet blieb. Mittlerweile hat sich die Situation dort offensichtlich so gut eingespielt, dass es auch in Zukunft keine Dauer-Ampelschaltung geben wird.



Was bleibt, ist eine Spur für die aus Richtung Ortszentrum kommenden Linksabbieger auf die Münchener Straße in Richtung Geisenbrunn – und eine Bedarfsampel für Fußgänger. Am morgigen Donnerstag soll die jetzige Gelbmarkierung durch eine Weißmarkierung ersetzt werden, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Aus dem Provisorium wird eine langfristige Einrichtung, die auch nach Beendigung der Brückensanierung so bleiben soll.



Schuld an dem zwischenzeitlichen Chaos war die Baustelle auf der Strecke zur A 96 aus Richtung Geisenbrunn. Dafür richtete das Staatliche Bauamt eine Umleitung ein – samt der Ampel. Stau herrschte im Anschluss trotzdem oder gerade deswegen. Die Behörde verlängerte die Grünphase, das Ganze endete in dem Sabotageakt eines unbekannten Bürgers. Mehrere Wochen lang beobachteten die Behörden nun die Lage ohne Ampel, und diese entspannte sich.



Jakob Eberle vom Staatlichen Bauamt in Weilheim ist zufrieden: „Es läuft mittlerweile ziemlich problemlos an der Stelle“, sagt er. „Wir haben sogar schon positive Rückmeldungen bekommen, das kommt nicht so oft vor.“ Auch die Brückenbaustelle laufe nach Plan: „Mir sind keine Verzögerungen bekannt.“ Wie berichtet, sollen die Arbeiten voraussichtlich bis 11. August andauern.



„Das hat was Italienisches“, kommentierte gestern Gautings Polizeichef Andreas Ruch die Situation an der Kreuzung in Gilching. Er teile die Einschätzung des Bauamts voll und ganz. „So ist es besser als mit jeder anderen Regelung. Das funktioniert so nicht nur in Italien, sondern offensichtlich auch bei uns.“ Die Einrichtung der Linksabbiegespur sei der Knackpunkt gewesen. Die Bedarfsampel für die Fußgänger sei allerdings unbedingt notwendig, „denn dort steht Stoßstange an Stoßstange“.



Ruch ist froh, dass sich die Gemüter beruhigt haben. Die Leute hätten zeitweise unentwegt bei der Polizei angerufen. „Man beschwert sich gerne und am liebsten bei der Polizei.“ Ein bisschen sei das ein Phänomen dieser Zeit, sagt Ruch und berichtet auch von einigen Anrufern, die sich am Wochenende erst über den Auftritt von „LaBrassBanda“ beim Gaufest in Gauting und dann über gesperrte Straßen wegen des Trachtenumzugs beklagt hätten. „Auch wenn das publiziert und darüber informiert wurde – viele lesen es einfach nicht und haben dann Frust, den sie loswerden müssen.“



Wie die Gemeinde Gilching gestern mitteilte, sollen die Markierungsarbeiten am morgigen Donnerstag beginnen. Wenn es regnet, werden die Arbeiten auf 31. Mai verschoben. Der Bauhof installiert die gemeindeeigene Bedarfsampel für die Fußgänger. Stefanie Obermair vom Ordnungsamt ist auch erleichtert: „Das war eine harte Zeit mit vielen Beschwerden und Anrufen, wir sind hier zu nichts mehr gekommen. Aber jetzt gibt es sogar schon ein, zwei positive Mails.“