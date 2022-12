Abschied vom Künstler-Atelier

Viele ihrer Bilder möchte sie noch zum Abschied verschenken: Renate Marquardt in den Räumen an der Waldstraße, die sie zum Jahresende räumen muss. © Uli Singer

Die Geschäftswelt der Gemeinde Gilching blutet aus. Innerhalb der letzten zwei Jahre haben etliche Läden und Einrichtungen geschlossen. Zum Jahresende verschwindet nach 29 Jahren nun auch das Künstler-Atelier an der Waldstraße, das vielen Hobbymalern und Kunstinteressierten wichtige Heimat war.

Gilching – „Es schmerzt“, sagt Renate Marquardt. „Die 30 hätte ich gerne noch vollgemacht.“ Die Rede ist von ihrem Atelier in der Waldstraße 2 in Neugilching. Aufgrund enorm gestiegener Nebenkosten bliebe ihr nichts anderes, als aufzuhören, bedauert die 81-Jährige.

Nach Gilching kam Renate Marquardt, die im Sudetenland geboren wurde und in Landsberg aufgewachsen ist, vor 55 Jahren. „Mein Mann und ich zogen damals in ein kleines Häuschen in der Dornier-Siedlung. Anfangs war ich todunglücklich, weil mir Gilching so gar nicht gefallen hat“, erinnert sich Marquardt. Mit der Zeit aber habe sich der Ort gemacht. „Heute finde ich ihn toll, weil alles vorhanden ist, was man zum Leben braucht.“

Die Leidenschaft zum Malen hat die gelernte Einzelhandelskauffrau und Mutter von zwei Kindern erst in Gilching entdeckt. „Es waren die Stiefmütterchen im eigenen Garten, die mich so fasziniert haben, dass ich sie malen musste.“ Renate Marquardt besuchte Malkurse, lernte unterschiedliche Techniken und bereiste mit einer privaten Malgruppe unter anderem Italien, Frankreich, Mallorca sowie den Bayerischen Wald, um neue Eindrücke in Aquarell, Acryl oder auch Öl auf der Leinwand festzuhalten. Vor 29 Jahren gründete sie dann das Atelier, in dem sie Erwachsene und Kinder in den verschiedensten Maltechniken unterrichtete. In den Schaufenstern und auch innerhalb des Ateliers stellte sie außerdem ihre Werke aus, die Bilder waren stets ein Blickfang für Spaziergänger. Damit ist zum Jahresende Schluss.

Seit Oktober räumt Marquardt aus. Immerhin waren es rund 500 Bilder, die nun peu à peu verschenkt werden. „Ich habe immer welche in einer Kiste vor die Türe gestellt und ein Schild mit ,zu verschenken’ angebracht. Sie gingen weg, wie auch die Tassen, Teller, Schalen, Vasen, Bücher und eine Waage.“ Den Rest von rund 300 Werken nimmt sie mit nach Hause. „Ich würde mich freuen, wenn es weitere Interessenten gibt, die zu mir kommen und sich Bilder aussuchen können. Ein Anruf genügt.“ Erreichbar ist sie unter (0 81 05) 12 96.

Sie selbst wird der Malerei treu bleiben, betont Marquardt. „Ich habe schon etwas im Kopf, was ich auf die Leinwand bringen will. Zum einen möchte ich eine Stadt mit vielen Menschen malen. Meine zweite Idee ist ein Bild mit wildem Kümmel.“ Und was oder wer zieht in den leer werdenden Laden ein? „Er wird als Wohnung privat vermietet. Der Mieter steht schon fest“, sagt Marquardt.

Uli Singer