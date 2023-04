Alles rund um Huhn und Ei

Von: Hanna von Prittwitz

Bunt gefärbte Eier und ein braunes Huhn: Elisabeth Seeger (r.) und Katharina Metz kümmern sich im Hofladen Seeger um die Kunden. Ostern ist Saisonhöhepunkt. Mit dem Eierfärben wurde schon Ende Februar begonnen. © dagmar Rutt

19,7 Milliarden Eier essen die Deutschen im Jahr. Zu Ostern allein sind es 240 Millionen, soweit die Statistik. Doch wo kommen die Eier eigentlich alle her? Und können braune Hennen weiße Eier legen? Zum Thema gibt es viele Fragen, die Elisabeth und Ernst Seeger vom Hofladen im Gilchinger Altdorf trefflich beantworten können.

Gilching – Erst auf den zweiten Blick ist das Federvieh zu sehen, denn der Auslauf ist zu allen Seiten umbaut und überdacht. Dort scharren und picken sie umeinander, die braunen und weißen Hühner von Elisabeth und Ernst Seeger im Gilchinger Altdorf. Im Hofladen direkt daneben werden ihre Eier verkauft, und sind zum Osterfest natürlich schön bunt eingefärbt.

Die Sache mit dem Färben

Schon Ende Februar wurde mit dem Färben begonnen, „denn je nachdem, wie Ostern liegt, kaufen da schon die ersten Kunden bunte Eier“, weiß Elisabeth Seeger. Rund 9000 Eier fahren die Seegers zum Färben zu einem Landwirt in Erding. Die Osterzeit ist also Saisonhöhepunkt auf einem Hühnerhof, keine Frage. „Zu Weihnachten brauchen die Menschen auch viele Eier für ihre Plätzchen. Aber da ist der Zeitraum länger, die Plätzchen werden nach und nach gebacken. Ostern ist das anders.“

Die Organisation eines Hühnerhofs

Seit mehr als 60 Jahren und bereits in dritter Generation wird auf dem Hof der Seegers Direktvermarktung betrieben. Früher gab es Milchviehhaltung und Schweine. „Aber zuletzt haben unsere Metzger aufgehört, dann hat es sich nicht mehr gelohnt“, sagt Elisabeth Seeger (55). Gemeinsam mit Katharina Metz, die einst Azubi war und nun zweimal die Woche aushilft, bewirtschaftet sie den Hofladen. Ehemann Ernst (62) kümmert sich indessen um die 1100 Hennen, die im Stall auf rund 200 Quadratmeter Fläche und im Auslauf mit rund 120 Quadratmeter Fläche gehalten werden. 1100, das klingt nach viel und ist doch im deutschlandweiten Vergleich wenig. „Wir sind ein Kleinstbetrieb“, sagt Elisabeth Seeger. „1100 Hühner sind heute nichts mehr.“ Im Norden, da gebe es die großen Hühnerfarmen schon eher.

Wie die Hühner im Seeger-Hof leben

Die Hühnerhaltung war immer ein wichtiger Betriebszweig auf dem mehr als 500 Jahre alten Hof im Herzen des Altdorfs. Die Tiere werden in vier Altersgruppen gehalten. Wenn sie wollen, können sie im überdachten Freilauf scharren und im Staub baden. Am Tag legen die 1100 Vögel rund 900 Eier. Abhängig vom Alter können es pro Tier bis zu sechs Stück pro Woche sein. Nach etwa zweieinhalb Jahren jedoch ist ihre Zeit abgelaufen, in einer kleinen Schlachterei in Bobingen werden die Hühner geschlachtet, auf dem Markt in Gilching verkauft oder zu Hühnerbrühe verarbeitet, eine beliebte Spezialität im Hofladen und oft vergriffen. Die Junghennen kaufen die Seegers im Alter von rund 17 Wochen auf einem Hof in Niederbayern. Auf den insgesamt 40 Hektar Flächen ihres Betriebs wachsen Weizen, Mais, Gerste, Hafer, Kartoffeln und Erbsen, nur Mineralfutter und Soja müssen als Futter für die Hennen zugekauft werden.

Geheimnisse der Haltung

Ernst Seeger ist mit der Hühnerhaltung aufgewachsen. „Trotzdem lerne ich nie aus“, sagt er. Immer muss er seine Tiere im Auge haben. Hitze beispielsweise macht ihnen schwer zu schaffen, dann brauchen sie mehr Natrium. Mit dem richtigen Futter muss er dann rechtzeitig reagieren. „Es gibt viele Ursachen, warum sie manchmal gestresst sind.“ Seit mehr als 20 Jahren schaut auch alle drei Monate ein Tierarzt vorbei, der die Tiere genau begutachtet, Proben nimmt und alles kontrolliert.

Das Huhn und sein Charakter

Abgesehen davon sind die Hühner untereinander nicht zimperlich. „Es gibt immer eine Hackordnung. Und wenn sich ein Opfer findet, geht das auch mal böse aus“, erzählt Ernst Seeger. Vor allem, seitdem die Schnäbel nicht mehr gestutzt werden dürfen. „Da wurde nicht bis zum Ende gedacht“, findet er. Das habe auch nicht mit einer möglichen Enge im Stall zu tun. Abhängig von der Hackordnung können die Vögel zumindest recht zutraulich werden: „Die ranghöchsten Hühner sind die frechsten.“ Allerdings bleiben die weißen Legehennen immer etwas aufgeregter und schreckhafter, während es die braunen entspannter angehen. „Die springen mir schon auch mal auf die Schulter, wenn ich mich bücke.“

Auch die Eier werden teurer

Natürlich sind auch die Hühnerhöfe von steigenden Kosten betroffen. „Meine Schwiegermutter hat immer gesagt, ein Ei dürfe nicht weniger kosten als eine Briefmarke. Damals waren das 25 Pfennig“, erinnert sich Elisabeth Seeger. Heute zahlt der Großhandel 17 bis 18 Cent. „Dafür können wir nicht produzieren.“ Die L-Eier kosten bei Seegers 31 Cent, XL-Eier 33 Cent. Das werde sich nach Ostern ändern. Denn Strom und Soja kosten das Doppelte, und auch die Junghennen. Das wiederum liegt an der Bruderhahnaufzucht, denn die Vernichtung der Küken ist in Deutschland verboten. Also werden die jungen Hähne nach Osteuropa gebracht, weil dort alles billiger ist. 16 bis 17 Wochen dauert dort ihr kurzes Leben, dann werden sie geschlachtet. Ihr Fleisch kommt ins Tierfutter. „Sie haben vermutlich keine schöne Zeit“, schätzt Ernst Seeger. Und den Zoos oder auch Falknereien und anderen fehlen die Küken für die Fütterung. „Die müssen jetzt Mäuse züchten“, sagt er und schüttelt den Kopf. Alles nicht durchdacht, findet er.

Braune und weiße Eier

Zu Ostern wollen natürlich alle am liebsten weiße Eier kaufen, die lassen sich schön färben. Also kaufen auch die Seegers für die Osterzeit mehr weiße als braune Hennen ein, denn: Beide legen der Ohrlappenfarbe entsprechend gefärbte Eier. Was den Geschmack angeht, da ist sich Elisabeth Seeger sicher: „Der ist vom Futter abhängig.“ Das offizielle Mindesthaltbarkeitsdatum eines Eis beträgt 28 Tage. Inoffiziell aber hält es viel länger. „Im Winter gab es früher gar keine Eier, weil es zu kalt war“, erinnert Elisabeth Seeger. Zum Teil wurden sie in Kalk drei Monate aufbewahrt – und hielten. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollen auch Schiffe aus China die Eier gebracht haben. Diese waren bis zu acht Wochen unterwegs gewesen und immer noch okay. „Letztlich kann man das gut über die Nase entscheiden“, sagt Elisabeth Seeger. Frische Eier können die ersten 18 Tage ungekühlt gelagert werden. Waren sie jedoch einmal im Kühlschrank, müssen sie dortbleiben, weil sich der Immunschutz der Schale abbaut.

Mehr Wissen über das Ei

Zum Osterfest kommt bei Seegers die Familie zum Brunch zusammen. „Jeder bringt da etwas Köstliches mit“, erzählt Elisabeth Seeger. Daher kann sie aus dem Stegreif gar nicht sagen, was ihr Oster-Lieblingsspeise mit den eigenen Eiern ist. Aber sie hat natürlich ein feines Rezept für feine kleine Osterhäschen-Plätzchen zur Hand. Und zum Frühstück gibt es bei Seegers immer ein Frühstücksei. Im Schnitt wiegt ein Hühnerei übrigens 50 bis 60 Gramm. Es enthält alle Vitamine bis auf Vitamin C und hat rund 160 Kalorien. In Deutschland wurden 2022 mehr als 50 Millionen Legehennen gehalten, der Pro-Kopf-Verbrauch lag 2021 bei 239 Eiern.