Alles über Fernwärme

Von: Hanna von Prittwitz

Heizzentrale an prominenter Stelle: Die Zeit bis zum Frühjahr müssen die Gemeindewerke am Starnberger Weg mit Öl überbrücken. © Dagmar Rutt

Die Gemeindewerke Gilching informieren über den Stand ihres Fernwärme-Projekts - und richten gezwungenermaßen eine ölbetriebene Heizzentrale für die Überbückung ein.

Gilching – Ganz so war das nicht geplant, „aber wir kommen nicht drumrum“, sagt Jan Haas, Projektleiter Fernwärme bei den Gemeindewerken Gilching. Weil Förderzusagen für das Fernwärmeprojekt länger als gedacht auf sich warten ließen und die Baumaßnahmen im Rahmen des Fernwärmeprojekts in Gilching verzögerten, müssen die Gemeindewerke am Starnberger Weg/Ecke Sonnenstraße nun mit einer ölbetriebenen Heizzentrale überbrücken.

Von dort aus sollte eigentlich der Anschluss an die pelletbetriebene Heizzentrale im Gewerbegebiet Ost erfolgen. „Aber wir konnten nicht rechtzeitig anfangen“, sagt Haas. Also wird am Starnberger Weg voraussichtlich bis zum Frühjahr kommenden Jahres mit Öl überbrückt.

Wie es mit der Fernwärme in Gilching weitergeht, und wie der Projektstand der Tiefengeothermiebohrung ist, darüber informieren die Gemeindewerke und die Silenos Energie Geothermie Gauting Interkommunal GmbH & Co. KG am Dienstag, 8. November, im Veranstaltungssaal im Gilchinger Rathaus. Beginn ist um 18 Uhr. Die Gemeindewerke Gilching weisen auf die maximale Teilnehmerzahl von 200 Personen hin. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Bedarf findet eine zusätzliche Online-Veranstaltung statt.