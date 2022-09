Alles zum Thema nachhaltige Mobilität

Europäische Mobilitätswoche in Gilching

Von Hanna von Prittwitz schließen

In Gilching wird die Europäische Mobilitätswoche eröffnet. Zahlreiche Aktionen sind im Landkreis geplant. Unter anderem können die 9er-Ringbuslinien am 22. September kostenfrei genutzt werden.

Gilching/Landkreis – Auf dem Marktplatz in Gilching eröffnet der Landkreis Starnberg am morgigen Freitag, 16. September, die Europäische Mobilitätswoche. Diese dauert von Freitag bis Donnerstag, 22. September. Die Landkreis-Gemeinden beteiligen sich mit verschiedenen Aktionen, im Fokus steht die nachhaltige Mobilität.

Bei der Eröffnung auf dem Gilchinger Marktplatz ist entsprechend einiges geboten: Der ADFC bietet den Bürgerinnen und Bürgern eine Codierung ihrer Fahrräder an, das „Fahrradhaus Silbernagel“ stellt aktuelle Fahrradneuheiten aus und „Anja’s Radlerladern“ ist mit Fahrradbekleidung vertreten. Die Gemeinde Gilching präsentiert Info-Material für sicheres Radfahren, Radfahrkarten für den Landkreis und Bayern sowie Angebote für lokale Touren. Die Eröffnungsaktion dauert von 15 bis 18 Uhr.

Die Europäische Mobilitätswoche (EMW) ist eine Kampagne der Europäischen Kommission, Koordinator ist das Umweltbundesamt. Das Motto heißt 2022 „Better Connections – Besser verbunden“. Die Intention hinter der EMW ist eindeutig: „Bürgerinnen und Bürger sollen sensibilisiert und mit unterhaltsamen Aktionen und Maßnahmen auf nachhaltige Mobilität aufmerksam gemacht werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Landrat Stefan Frey: „Wir werden die Woche nutzen, um nochmals für unsere Angebote zu werben.“

Das Landratsamt will im Rahmen der EMW vor allem zwei Maßnahmen umsetzen. Gemeinsam mit dem ADFC Starnberg und VCD Fürstenfeldbruck-Starnberg wurde ein Banner entworfen, dass die Autofahrer auf den Sicherheitsabstand beim Überholvorgang von Fahrradfahrenden – 1,5 Meter innerorts und zwei Meter außerorts – hinweist. Die Banner sollen künftig in allen Landkreis-Kommunen und der Stadt Starnberg die Autofahrer sensibilisieren. Zudem wurde am Landratsamt eine öffentliche Fahrradreparaturstation eingerichtet. Isabella Weber, Stabsleitung Mobilitätsprojekte am Landratsamt: „Radfahren ist im Trend. Das müssen wir nutzen. In dem wir Sicherheit und Komfort ausbauen, steigern wir die Attraktivität des Rades als gute Alternative zum Pkw.“

Am 22. September sind alle 9er-Ringbuslinien, also Busse mit einer „9“ am Anfang der Busliniennummer, im Landkreis den ganzen Tag uneingeschränkt kostenfrei nutzbar. Für die Nutzung der MVG-Räder an den Stationen in Gauting und Gilching fallen an dem Tag für eine halbstündige Nutzung keine Gebühren an. Es ist nur eine Anmeldung erforderlich. Weitere Infos gibt es unter lk-starnberg.de.

Das Programm:

Die Eröffnung der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) findet am morgigen Freitag, 16. September, von 15 bis 18 Uhr auf dem Gilchinger Marktplatz statt. Die EMW dauert bis zum 22. September, in dieser Zeit ist auf der Internetseite der Gemeinde Gilching unter www.gilching.de ein Mobilitätsquiz zu finden.



Im Rahmen der Eröffnung wird der ADFC in der Römerstraße 27 von 15 bis 18 Uhr auf den Flächenverbrauch der Pkw aufmerksam machen. Am Pfarrstadel in Weßling (Am Kreuzberg 3) gibt es am Freitag ab 14 Uhr Informationen zum Thema nachhaltige Mobilität, außerdem findet von 18 bis 19.30 Uhr die Siegerehrung zum Stadtradeln statt. Um 19.30 Uhr ist der Kinofilm „Das Mädchen Wadjda“ zu sehen.



In der Gemeindebücherei Gilching ist vom 19. bis zum 22. September im Rathaus eine Ausstellung zur Verkehrswende zu sehen. Der ÖPNV-Schnuppertag findet am Donnerstag, 22. September statt. Alle 9er-Ringbuslinien, also Busse mit einer 9 am Anfang, sind im Landkreis uneingeschränkt nutzbar. Außerdem können die MVG-Räder an den Stationen in Gauting und Gilching pro Anmeldung für 30 Minuten kostenfrei genutzt werden. Am 22. September erhalten außerdem alle ÖPNV- und Fahrradreisende am Bahnhof Gilching-Argelsried von 14.30 bis 17 Uhr einen „Pendler-Snack“ und Infomaterial – so lange der Vorrat reicht. Landrat Stefan Frey und Bürgermeister Manfred Walter werden von 15 bis 16 Uhr vor Ort sein. Es gibt auch Veranstaltungen außerhalb Gilchings: Am Kirchplatz in Starnberg wird am Samstag, 17. September, von 10 bis 13 Uhr die Ausstellung „Geh’ mit“ über Konzepte für Starnbergs Innenstadt vorgestellt.