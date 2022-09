Alpenlandschaft für die Unterführung

Von: Hanna von Prittwitz

Noch riesige weiße Flächen, bald eine Alpenlandschaft: Street-Art-Künstler Melander Holzapfel in der Unterführung des S-Bahnhofs Gilching Argelsried. © andrea jaksch

Da wird sich in den vergangenen Tagen schon der ein oder andere Passant gefragt haben, was hier los ist: Der Street-Art Künstler Melander Holzapfel hat damit begonnen, die Unterführung am S-Bahnhof Gilching-Argelsried zu gestalten.

Gilching - „Unser Bahnhof soll schöner werden“ – dieser Wunsch sei von der Bürgerschaft in Gilching vielfach geäußert worden, erklärt die Gemeinde Gilching in diesen Tagen auf ihrer Internetseite. Gemeinsam habe die Gemeinde mit Melander Holzapfel, bekannt als „Lando“, und auch Verantwortlichen der Deutschen Bahn überlegt, wie die Unterführung attraktiver zu gestalten sei.

Melander Holzapfel, Jahrgang 1974, ist nun schon mitten drin in seiner Arbeit. Derzeit trägt er die Grundfarben auf. Dann soll auf den großen Flächen eine Alpenlandschaft entstehen, „mit viel Himmel, Bergkette und auch den Seen“, wie er sagt. Das Ganze will er jedoch grafisch gestalten, „falls jemand reinschmiert“. Er erklärt, wie sich der Laie das vorstellen muss: „Wenn beispielsweise in ein Ölgemälde reingeschmiert wird, muss das ganze Gemälde mühevoll übermalt werden, das dauert ein halbes Jahr.“ Bei grafischen Elementen muss er jedoch nur die betroffene Stelle bearbeiten, „das kann ich einfach übermalen“. Er freut sich über das Projekt, „es ist eine Riesenfläche“. Zwei weitere Street-Art-Künstler stehen ihm zur Seite. Ganz einfach ist die Arbeit in der Unterführung nicht, denn rund um die Uhr kommen Passanten vorbei. „Ich kann immer nur auf einer Seite arbeiten“, erklärt Holzapfel, „einer hat gestern schon reingelangt“. In etwa sieben, acht Tagen will „Lando“ fertig sein.

Holzapfels Street-Art-Kunst ist mittlerweile schon an vielen Stellen im Landkreis zu bewundern. Unter anderem gestaltete er die Räume der Filmstation in Gilching sowie einige AWA-Schaltkästen in Stegen und Steinebach (wir berichteten). „So eine aufwendige Lasur wie dort kann ich hier in der Unterführung aber nicht aufbringen“, sagt er. Schon 1999 gründete „Lando“ in München seine erste Graffiti-Agentur. Der gebürtige Fürstenfeldbrucker sprüht aber bereits seit 1987, er ist ein Profi.

„Beschmierte Wände in Unterführungen und Zugängen zu den Gleisen der S-Bahnhöfe sind leider ein ärgerliches Dauerthema“, bedauert Bürgermeister Manfred Walter. Er wünsche sich, dass durch die Neugestaltung nicht nur ein freundlicheres Entree zu den Bahnsteigen geschaffen und der S-Bahnhof aufgewertet werden könne, „sondern auch, dass die Schmierereien künftig aufhören“.