Ampel sabotiert: Behörde zieht Reißleine

Reizthema in Gilching: Die Ampel Am Römerstein/Münchener Straße, eigens für die Umleitung eingerichtet, wurde Ende voriger Woche sabotiert. © Andrea Jaksch

Das Gilchinger Dauerthema, die provisorische Ampel an der Ecke Am Römerstein/Münchener Straße, ist um ein Kapitel reicher: Ein Unbekannter sabotierte die Ampel vorige Woche. Das Staatliche Bauamt lässt die Ampel nun abschalten – ob das für weniger Chaos sorgt, bleibt abzuwarten.

Gilching – Für Autofahrer in Gilching gibt es derzeit fast nur ein Reizthema: die Ampel Am Römerstein/Münchener Straße. Seit sie auf der Umleitungsstrecke für die Brückenbaustelle auf der Strecke zur A 96 aus Richtung Geisenbrunn Anfang April in Betrieb ging, herrscht Stau. So sehr, dass bereits die Grünphasen verlängert wurden – geholfen hat das nicht viel. Ein Unbekannter schritt nun zur illegalen Selbsthilfe. Das hat Konsequenzen.

„In der Nacht vom 13. auf den 14. April erfolgte ein Sabotageakt. Die Stromversorgung der bauzeitlichen Ampel wurde durchtrennt und die Ampel dadurch deaktiviert“, teilte das Staatliche Bauamt am Montagnachmittag mit. Der Ampelbetreiber habe Anzeige erstattet. Die Behörde zog aber die Reißleine: „Um weitere Aktionen dieser Art zu verhindern, wird das Staatliche Bauamt Weilheim die Ampel nun testweise abschalten.“ Die Bedarfsampel für Fußgänger bleibe bestehen, also geht sie bei Drücken auf den Knopf an, um eine sichere Überquerung zu ermöglichen. In den kommenden Tagen würden die entsprechenden Schaltpläne für die Ampel durch den Betreiber erstellt, damit die „Signalisierung“ in Kalenderwoche 17 – das ist die kommende Woche – geändert werden könne. Ob das dann eine Besserung bringt, ist nicht gesagt.

Die für Gilching zuständige Polizeiinspektion Gauting untersucht den Vorfall. Polizeichef Andreas Ruch bestätigte den Eingang einer Anzeige des Ampel-Betreibers. Tatzeit war demnach zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 8 Uhr. Die Ampel sei repariert worden, auch am Montag versah sie wie bisher ihren Dienst. Dass sie für „ungute Stimmung“ sorgt, hat sich bis zur Polizei aber auch schon herumgesprochen.

Viele Beschwerden beim Bauamt

Seit die Ampel am 4. April in Betrieb gegangen ist, hätten die Weilheimer Behörde „zahlreiche Rückmeldungen aus der Bevölkerung mit Beschwerden zu Rückstauungen an dieser Ampel“ erreicht, heißt es in der Mitteilung. Deswegen habe man nach zwei Tagen die Grünphase verlängert, vereinfacht gesagt: Die Behörde hat alles aus der Ampel herausgeholt, was sich mit Zeitsteuerung und Phasen herausholen lässt. Die Hoffnung, dass sich die Stau-Situation an der Ampelanlage verbessert, haben sich jedoch zerschlagen. „Trotz behördlicher Maßnahmen des Staatlichen Bauamtes, wie zum Beispiel der Verlängerung von Grünphasen an der Ampelanlage sowie dem Aufstellen von Halteverbotsschildern an der Münchener Straße, hat sich die Verkehrssituation leider nicht sehr entspannt“, meldete die Gemeinde Gilching am Montag. „Daher unser dringender Appell: Nutzen Sie Alternativrouten wie zum Beispiel die Möglichkeit der Westumfahrung .“

Die Ampelanlage gehört zur Umleitungsstrecke während der Brückensanierung zwischen Gilching und Geisenbrunn, die seit Ende März läuft und nach neueren Angaben voraussichtlich noch bis 11. August dauern wird. Wegen der Baustelle wird der Verkehr aus Richtung Germering von Geisenbrunn aus nach Gilching und dann Richtung Autobahn umgeleitet. Der Verkehr Richtung Germering ist nicht betroffen.