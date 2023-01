Ampel umgefahren und geflüchtet

Von: Peter Schiebel

Blockiert: Nach dem Unfall lagen beide Ampelmasten quer über der Fahrbahn in Gilching. © Feuerwehr Gilching

Ein Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag die provisorische Ampel an der Ortsdurchfahrt in Gilching umgefahren. Die Anlage funktioniert wieder – dürfte demnächst wegen eines größeren Straßeninstandhaltungsprojekts aber ersetzt werden.

Gilching – Dass er von dem Unfall nichts mitbekommen hat, das lässt sich wohl kaum sagen: Der Fahrer (oder die Fahrerin) eines dunklen Mercedes-SUV hat in der Nacht zum Sonntag die provisorische Ampelanlage im Bereich Am Römerstein/Hopfenstraße in Gilching umgefahren und ist anschließend geflüchtet. Gegen 2.15 Uhr bekam ein Anwohner den kapitalen Unfall mit, berichtet Gautings Polizeichef Andreas Ruch auf Anfrage des Starnberger Merkur.

Der Mercedes-Fahrer war demnach zunächst in Richtung Ortsmitte unterwegs, wendete nach dem Unfall jedoch und flüchtete über die Münchener Straße in Richtung Geisenbrunn. Ruch ist „ziemlich zuversichtlich“, den Unfallfahrer zu ermitteln. Dank eines Zeugen ist das Kennzeichen des SUV bekannt. Gleich nach dem Unfall, um 2.28 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Gilching alarmiert. 16 Kameraden waren nach Angaben des stellvertretenden Kommandanten Michael Klinglmair im Einsatz, um die quer über die Fahrbahn liegende Signalanlage wieder aufzurichten. Zudem übernahmen sie die Verkehrsabsicherung. Ein großer Aufwand war das alles nicht. „Nachdem alle losen Teile provisorisch gesichert waren, konnten wir gegen 3.15 Uhr wieder abrücken und zurück in unsere Betten kehren“, berichtet Klinglmair. Die Ampel ist seitdem wieder in Betrieb. „Die Anlage ist relativ stabil“, sagt Polizeichef Ruch und beziffert den bisher bekannten Sachschaden auf mehrere Hundert Euro.

Provisorium steht seit zwei Jahren - und sorgt für ein Problem

Die Bedarfsampel für Fußgänger ist seit mehr als zwei Jahren ein Provisorium. Die Masten sind nicht fest im Boden verankert, sondern lediglich durch mehrere Fußplatten befestigt. Da diese auf beide Seiten auch in die Fahrbahn ragen, kann es im Begegnungsverkehr leicht zu brenzligen Situationen kommen. „Das ist natürlich eine Engstelle und nicht ganz glücklich“, sagt Feuerwehr-Vize Klinglmair. Allerdings habe die Wehr auf ihren Fahrten zu Einsatzorten auch andernorts immer wieder Engstellen zu bewältigen.

Wann das Provisorium im Bereich Römerstein/Hopfenstraße durch eine feste Anlage ersetzt wird, steht in den Sternen. Denn für heuer bahnt sich ein weiteres Provisorium an. Wie Bürgermeister Manfred Walter erklärt, plant das Staatliche Bauamt Weilheim eine Sanierung der Brücke zwischen Geisenbrunn und Autobahnanschlussstelle (Staatsstraße 2068) über die ehemalige Staatsstraße zwischen Porsche-Kreisel und Autobahn-Kreisel. Jacob Eberle vom Straßenbauamt bestätigt die Planungen – und auch Überlegungen, währen der Arbeiten den Verkehr aus Richtung Germering/Geisenbrunn über die Münchener Straße und durch Argelsried zur Autobahn umzuleiten. Für den Fall müsste an der Einmündung Am Römerstein/Münchener Straße wohl eine Ampel aufgestellt werden, die den Verkehr aus allen Richtungen regelt. Allerdings seien noch letzte Abstimmungsgespräche zu führen, sagt Eberle.

„Deshalb passiert von unserer Seite erst mal nichts mit der Ampel“, betont Manfred Walter. Und ist deswegen nicht mal böse. Schließlich spiele die Einmündung im Rahmen des Mobilitätskonzeptes der Gemeinde „eine entscheidende Rolle“. Und an dem soll heuer weiter gearbeitet werden.