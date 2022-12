Auf der A 96: Tausende Bierflaschen legen Verkehr lahm

Teilen

Viel Handarbeit für die Feuerwehr: Nach dem Unfall des Lkw musste das Leergut großteils von Hand entladen werden. © Feuerwehr Gilching

Ein Defekt an einem Lkw hat auch der A96 im Bereich Gilching am Montag bis in den Abend für Behinderungen gesorgt. Tausende Flaschen lagen auf der Autobahn.

Gilching - Ein technischer Defekt hat am Montagmittag gegen 14.30 Uhr für einen Großeinsatz auf der Autobahn A 96 an der Anschlussstelle Gilching in Richtung München gesorgt. Wie ein Sprecher der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck am Dienstag berichtete, hatte sich die Zugmaschine eines mit 32 Paletten Leergut beladenen Sattelzuges nicht mehr steuern lassen. Der 46 Jahre alte Fahrer versuchte gegenzusteuern und leitete eine Vollbremsung ein, das Fahrzeug streifte die Betonabsperrung, geriet ins Schleudern und durchbrach ein Stück der Abgrenzung.

Dabei verlor der Lkw seine komplette Ladung, Tausende von leeren Bierflaschen flogen auf die Fahrbahn. Wie durch ein Wunder wurde bei der Aktion niemand verletzt. „Das hätte auch ganz anders ausgehen können“, sagte Michael Klinglmair, zweiter Kommandant der Gilchinger Feuerwehr. Die Rettungskräfte mussten die A 96 allerdings für etwa eineinhalb Stunden komplett sperren, um erste Aufräumarbeiten durchführen zu können. Entsprechend groß waren die Verkehrsbehinderungen. Im Anschluss gab die Feuerwehr die linke Spur wieder frei, die restliche Ladung räumten die Ehrenamtlichen von Hand auf. Zur Bergung des Lkw wurde zusätzlich zum Abschleppunternehmen noch das Technische Hilfswerk Fürstenfeldbruck alarmiert. Dessen Mitarbeiter waren bis 22.30 Uhr mit weiteren Aufräumarbeiten beschäftigt. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 18.15 Uhr beendet.

Unterstützt wurden Klinglmair und seine Kameraden von den Wehren Etterschlag und Steinebach-Auing. Den Sachschaden schätzte Klinglmair hoch ein, denn „der Lkw war schon ziemlich stark beschädigt“. hvp/Fotos: Feuerwehr Gilching