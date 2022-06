Auf geht’s zu Dorfkirta in Geisenbrunn

Von: Hanna von Prittwitz

So soll es wieder werden: die Kirtahutschn der Geisenbrunner Dorfkirta. Das © stammt aus dem Jahr 2018. Foto: a. jaksch

Die Geisenbrunner Stopsler laden nach zwei Jahren Zwangspause wieder zu einer Dorfkirta. Am Wochenende ist einiges geboten.

Geisenbrunn – Seit vielen Jahren gehört sie zum Sommer wie Erdbeeren und Sonnenschein: die Geisenbrunner Dorfkirta. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Pandemie kann sie am kommenden Wochenende erstmals wieder stattfinden.

„Üblicherweise wird in Bayern seit Oktober 1866 die sogenannte Allerweltkirchweih gefeiert“, weiß Markus Rippl, Schriftführer des Stopselvereins Geisenbrunn, der die Kirta gemeinsam mit der Burschenschaft ausrichtet. „Katholische Kirchen, die einem Heiligen geweiht sind, nehmen in der Regel jedoch dessen Gedenktag zum Anlass, ein Patronatsfest abzuhalten.“ Auch für die Bewohner Geisenbrunns sei das Patronatsfest der malerischen kleine Geisenbrunner Kapelle Anlass genug, am Sonntag nach dem Gedenktag Mariä Heimsuchung Kirchweih zu feiern.

Eröffnet wird die Kirta am Samstag, 2. Juli, um 17 Uhr mit einer Einladung an die Seniorinnen und Senioren aus Gilching-Argelsried. „Es ist schon gelebte Tradition, dass die älteren Mitbürger einmal im Jahr von der Gemeinde zu einem Essen eingeladen werden“, berichtet Rippl. „Wie schon in den vergangenen Jahren übernehmen die Stopsler auch heuer diese soziale Aufgabe im Rahmen ihres Dorffestes.“ Die musikalische Umrahmung gestaltet die Allinger Blaskapelle. Später am Abend unterhält die Band „Bavaria Sound“, und die Burschenschaft eröffnet die Bar.

Dorfkirta: Markt und Spanferkel

In dem Kircherl Mariä Heimsuchung beginnt am Sonntagmorgen um 10 Uhr ein Gottesdienst. Anschließend spielt in der Festhalle auf dem Anwesen der Familie Painhofer die Unterbrunner Blasmusik auf. Kreisbäuerin Anita Painhofer hat einen Kirtamarkt organisiert, die Grillmeister an den Brotzeistandln und an den Zapfhähnen sind auf den Ansturm vieler hungriger und durstiger Gäste eingestellt. Am Nachmittag wird ein Spanferkel serviert, zum Kaffee gibt es köstliche Kuchen der Geisenbrunner Frauen.

Kinder können sich auf eine Wurfbude, eine Spritzwand, Ponyreiten und eine Hüpfburg freuen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es vom S-Bahnhof Geisenbrunn „nur ein Katzensprung“ zu Fuß zum Festplatz ist. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.