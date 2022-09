Auf zum Trachtenmarkt in Gilching

Von: Hanna von Prittwitz

Das Team des Guichinger Brauchtums freut sich, dass es endlich wieder einen Trachtenmarkt gibt. © René Weber

Zwei Jahre lang ging nichts, doch am morgigen Samstag, 10. September, kann sich, wer will, in Gilching wieder für die Wiesn einkleiden: Der Verein Guichinger Brauchtum lädt zu seinem großen Trachtenmarkt beim Feuerwehrhaus am Starnberger Weg.

Gilching – Natürlich laufen die Vorbereitungen seit Wochen auf Hochtouren, und natürlich freuen sich alle sehr: „Zwei Jahre lang konnten wir unseren Trachtenmarkt ja nicht veranstalten. Jetzt hoffen wir auf viele Besucher“, sagt Hans Messner, der gemeinsam mit einem rund 15-köpfigen Team den Trachtenmarkt des Guichinger Brauchtums am kommenden Samstag organisiert.

Messner ist schon so lange dabei, dass er gar nicht mehr genau weiß, wann das eigentlich begann mit dem Trachtenmarkt. „Ich glaube, das war so um 2008, 2010, da haben wir losgelegt. Anfangs fand der Trachtenmarkt zweimal im Jahr statt. Später dann haben wir immer den Samstag vor Beginn des Oktoberfests unseren Markt veranstaltet.“ So wie dieses Jahr.

Im Keller des Gilchinger Feuerwehrhauses im Starnberger Weg 18 steht nun alles bereit. „Die Männer im Team sind für die Hardware zuständig“, erklärt Messner. Das heißt, sie haben die Regale aufgebaut, die Kleiderstangen eingehängt, Bänke für die Schuhe aufgestellt, den Raum hergerichtet. Die Frauen sind vor allem ab Freitagnachmittag gefordert, denn ab 16 Uhr geben die ersten ihre Ware ab und die Frauen müssen sortieren – und manchmal auch aussortieren. Insgesamt haben sich 80 bis 90 Verkäufer angemeldet. Sie bringen Dirndl, Lederhosen, Haferl- und Trachtenschuhe, Hemden, Blusen, Hüte, Trachtenschmuck, Taschen, Jacken und alles, was zur Wiesn dazugehört, und zwar für „Madl oder Buam, groß oder klein, dick oder dünn“, wie der Verein in seiner Einladung zum Trachtenmarkt schreibt. Die Organisatorinnen schauen sich die abgegebene Ware schon genau an. Dabei kommt es laut Messner jedoch relativ selten vor, dass Stücke nicht angenommen werden. „Die Leute wissen eigentlich, was sich verkauft“, sagt er. Nur in Einzelfällen würden Teile abgewiesen, sei es, weil sie aus der Mode sind oder wirklich zu ausgeleiert oder schäbig.

Wer zuerst kommt, hat das größte Angebot

Los geht’s am Samstag um 9 Uhr. „Wer zuerst da ist, hat die größte Auswahl“, sagt Messner und erinnert sich an lange Schlangen, die sich einst schon in der Früh vor dem Feuerwehrhaus gebildet haben. „Später hat man aber mehr Platz zum Schauen. Und wir haben wirklich sehr viel Ware in allen Größen.“ Vor allem Kinderkleidung sei gut erhalten. „Die wird halt nicht so oft getragen.“

20 Prozent des Verkaufserlöses behält der Verein. „Dadurch, dass wir zwei Jahre lang nichts machen und einnehmen konnten, hat sich da schon was angehäuft“, sagt Messner. Für die Jugendarbeit brauche der Verein immer Geld, und am Vereinsheim fände sich bestimmt etwas zum Modernisieren. „Das gilt ja für alle, für Vereine und die Gesellschaft, dass so lange nichts möglich war. Wir sind vor allem froh, dass wieder was geht“, sagt Messner und hofft auf viele Kunden. In den Jahren vor Corona hätten bis zu 500 Menschen den Markt besucht und sich für die Wiesn eingekleidet. „Da freut sich die ganze Truppe drauf.“ Der Verkauf dauert von 9 bis 13 Uhr.