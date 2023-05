Außer Rand und Band

Von: Andrea Gräpel

Gilchinger randaliert und schlägt um sich

Gilching – Ein 27-jähriger Gilchinger hat am Pfingstwochenende die Beamten der Polizei Gauting gewaltig auf Trab gehalten. Zweimal wurden sie wegen ihm gerufen. Und die Liste der Vorwürfe gegen ihn und die Beteiligten sagt vieles: Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Bereits am Samstagnachmittag war es in einer Werkstatt in Gilching zwischen dem 27-Jährigen und einem 52-Jährigen sowie dessen Sohn (22) zum handfesten Streit gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ging es um eine Mietwohnung, die dem 27-Jährigen gehört. Vater und Sohn wollten laut Polizei aber trotz Kündigung nicht ausziehen. Der 27-Jährige suchte die beiden deshalb auf. Der Streit eskalierte zu einer Schlägerei, wobei ein Schraubenschlüssel gegen den Vermieter zum Einsatz gekommen sei. Dieser wiederum habe diverse Felgen gegen das Rolltor und die gläserne Eingangstür geworfen, die beschädigt worden sei. Die Polizei konnte alle Beteiligten beruhigen. Die Wunden von Vater und Sohn wurden in einem Krankenhaus versorgt.

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei erneut wegen des 27-Jährigen gerufen. „Offensichtlich noch immer erzürnt wegen der Ereignisse vom Vortag“, so die Polizei, sei es zwischen dem 27-Jährigen und einem 25-jährigen Neugilchinger nach einem möglicherweise provozierenden Blickkontakt handgreiflich geworden. Der Neugilchinger flüchtete mit seiner Frau in deren Wohnung. Ein 26-jähriger Freund des Gilchingers, dem er beim Umzug half, versuchte, den 27-Jährigen zu halten, was ihm aber nicht gelang. Dieser riss sich los und versuchte, den 25-Jährigen zu finden, der nur zufällig vorbei gekommen war. Der 27-Jährige trat laut Polizei mehrere Wohnungstüren in dem Mehrfamilienhaus ein, weil er nicht wusste, wo der 25-Jährige wohnte. Allerdings traf er nur auf völlig verdutzte Mieter. Als er endlich den Neugilchinger gefunden habe, sei er von seinem Freund eingeholt und festgehalten worden. Über Notruf wurde die Polizei verständigt, die mit fünf Streifenbesatzungen aus Germering, Gauting und Starnberg anfuhr. Allerdings war der 27-Jährige bei ihrem Eintreffen schon geflüchtet. Fahndungsmaßnahmen in der Umgebung verliefen zunächst erfolglos, so die Polizei weiter.

Noch während der Fahndung sei der 27-Jährige aber zurück zur Wohnung des Freundes zurückgekehrt und habe auch dessen Auto demoliert, offenbar, weil er sich vom Freund verraten fühlte. Danach flüchtete er erneut. Die Polizei traf ihn schließlich an seiner Wohnung an.

Der Schaden im Mehrfamilienhaus und auch in der Werkstatt wird auf jeweils etwa 1000 Euro geschätzt. Sowohl der Gilchinger als auch der Neugilchinger wurden bei der Schlägerei nur leicht verletzt. Ein juristisches Nachspiel hat das Geschehen gleichwohl.