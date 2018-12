Durchbruch in der Ortsmitte

Gemeinde und Raiffeisenbank Gilching haben sich auf die Bebauung des Filetgrundstücks an der Ecke Römer-/Rathausstraße geeinigt. Bereits Mitte Januar will die Bank einen Bauantrag einreichen.

Gilching – Die vierte Sitzung brachte den „Durchbruch“. So jedenfalls bewertet Gilchings Bürgermeister Manfred Walter jenen Termin am Donnerstag vor Weihnachten, an dem sich der Gestaltungsbeirat der Gemeinde erneut mit der Bebauung des Eckgrundstücks Römer-/Rathausstraße beschäftigte. „Wir haben eine gute Lösung gefunden“, sagt Walter dem Starnberger Merkur.

Demnach soll das von der Raiffeisenbank geplante Wohn-, Geschäfts- und Ärztehaus deutlich transparenter werden im Vergleich zum ersten Entwurf, der im Frühjahr mit Bausch und Bogen durchgefallen war. Damals war der Aufschrei groß. Nachdem Gilchings Bauausschuss die Pläne der Raiffeisenbank einstimmig gekippt hatte, warnte Gewerbereferent Manfred Herz sogar via Postwurfsendung an alle Haushalte vor einer „Bausünde in Gilchings Mitte“. Kritiker monierten vor allem die ungenügende Anzahl von Stellplätzen durch den Verzicht auf die zweite Tiefgaragenebene, den nicht barrierefreien Zugang zum geplanten Supermarkt sowie die Anordnung von Räumen, Fenstern und Zugangsbereichen.

All das soll nach Aussagen Walters nun gelöst sein. „Die Grundrisse waren am Anfang das größte Problem“, sagt er über die zurückliegenden vier Verhandlungsrunden. Diese seien jetzt aber „deutlich optimiert“. So gebe es vor den Fenstern des Vollsortimenters keine anderen Räume mehr, während im ersten Entwurf dort noch Flächen für Kühlung und Lagerung vorgesehen waren. Auch der Eingangsbereich sei umgeplant worden, ein barrierefreier Zugang zu Supermarkt und Apotheke nun vorgesehen, sagt Walter.

Keine Änderung gibt es bei der Tiefgarage – auf die zweite Ebene wird auch im neuen Entwurf verzichtet. Die im Bebauungsplan vorgeschriebenen 107 Stellplätze könnten nun aber dennoch nachgewiesen werden, da die Raiffeisenbank oberirdisch Parkplätze bauen werde, unter anderem hinter ihrem bestehenden Gebäude an der Römerstraße, erklärt Walter.

Besprochen wurde auch die Gestaltung der Freiflächen, schließlich soll das Areal zusammen mit Marktplatz und dem bereits weit fortgeschrittenen Scherbaum-Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite der Rathausstraße einmal eine Einheit bilden – und prägend für das Ortsbild sein, wenn die Römerstraße nach Fertigstellung der Westumfahrung zur Ortsstraße abgestuft und verkehrsberuhigt umgebaut wird. So war die Pflasterung ebenso Thema in den Gesprächen des Gestaltungsbeirats wie auch die bestehenden Buchs-Felder am Marktplatz.

„Ich habe ein gutes Gefühl“, sagt Walter nun über das Projekt. Ähnlich äußert sich Raiffeisenbank-Vorstand Wolfgang Schneider, ohne jedoch in die Details zu gehen. Beide verweisen aber darauf, dass sich die nun gefundene Lösung innerhalb der Grenzen des Bebauungsplans bewegt. Schneider will den Bauantrag bis Mitte Januar einreichen und rechnet mit einem positiven Votum des Bauausschusses im Februar.

Auch Walter geht davon aus, dass es nun keine Probleme mehr gibt. Schließlich waren die Mitglieder des Bauausschusses auch Teil des Gestaltungsbeirats – neben Vertretern von Rathaus und Raiffeisenbank sowie drei externe Fachleuten (Architekten, Städteplaner). Die Arbeit des Gremiums hat den Bürgermeister überzeugt – er kann sich eine Neuauflage bei ähnlich herausragenden Projekten vorstellen.