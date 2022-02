Billigpreise treiben Landwirte auf Straße

Teilen

Den Bauern reicht’s, Tierwohl werde als Argument scheinheilig vorgeschoben: Johann Hirschvogel (v.l.), Thomas Müller, Anita Painhofer, Leo Zankl, Georg Holzer und Georg Zankl demontrieten gegen die Aldi-Preispolitik. © Andrea Jaksch

„Es reicht“, schimpft Thomas Müller, Geschäftsführer des Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbandes in Weilheim. Er und Mitstreiter hatten für Samstag zu einer Demonstration vor der Aldi-Filiale im Gewerbepark Gilching Süd eingeladen, um auf das Missverhältnis Anspruch und Preis aufmerksam zu machen. „Die Discounter schieben das Tierwohl vor, um gute Geschäfte zu machen.“

Gilching - Aldi fordere auch von den Landwirten immer mehr und immer höhere Auflagen, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Weigere sich aber, sich an den Kosten für aufwendige Maßnahmen zu beteiligen, indem sie mehr Geld für gute Ware bezahlen, erklärt Thomas Müller. Aldi gebe Millionen Euro für Werbekampagnen zum Tierwohl aus, investiere aber keinen Cent mehr in den Einkauf von Fleisch. „Mit großen Anzeigen kündigt der Lebensmitteldiscounter aktuell einen Haltungswechsel für mehr Tierwohl an.“ Zusätzlich habe Aldi angekündigt, dass Mindeststandards bei Eigenmarken nicht mehr ausreichten. „Betroffen davon sind insbesondere kleinere Milchbauern in ganz Süddeutschland.“ Müller ärgert, dass Politik und Bauernverbände seit Jahren versuchten, einen gemeinsamen Weg mit dem Discounter zu finden, Aldi aber bis heute keinen Schritt auf sie zugegangen sei. „Wir können das aber nicht mehr leisten. Deshalb werden immer mehr Landwirte und in Folge auch Metzger aufgeben müssen“, mahnt auch Starnbergs Kreisobmann Georg Zankl. „Wir sind für mehr Tierwohl und versuchen auch jetzt schon alles in diese Richtung. Aber irgendwann muss auch der Preis stimmen.“ Als Beispiel führt der Gilchinger Schweinebauer an, dass von 200 Gramm Schweinekotelett gerade mal 31 Cent beim Bauern blieben. Dem stimmte Starnbergs Kreisbäuerin Anita Painhofer uneingeschränkt zu. „Zu einem Haltungswechsel gehört auch eine Ende der Niedrigpreise. Dass Aldi das nicht einsieht, verstehe ich nicht.“

Bayerns Bauernpräsident Walter Heidl fand in einem offenen Brief an Aldi deutliche Worte: „Die bayerischen Bauernfamilien sind wütend und enttäuscht. Aldi inszeniert sich als Hüter und Unterstützer von Tierwohl. Tatsächlich erleben wir Aldi als Befürworter aggressiver Niedrigpreisstrategien, unter anderem für Tierwohl-Fleisch.“ Konsequenzen hat Rinderzüchter Johann Hirschvogel aus Hechendorf längst gezogen. „Mein Sohn und ich vermarkten unsere Rinder seit 35 Jahren nur noch direkt über Metzger. Wenn das so weiter geht, wird es bei uns aber weder Metzgereien noch Bäckereien geben. Die Discounter vernichten mit Dumpingpreisen die traditionellen Handwerksbetriebe.“

Uli Singer