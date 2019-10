Bayerns Beste kommen aus Gilching und Gauting

Gilching/Gauting–Die besten 82 bayerischen Nachwuchskletterer trafen sich am vergangenen Samstag in vier Altersklassen im Landesleistungszentrum in Augsburg zum großen Finale. Über alle drei Kletterdisziplinen – Speed, Bouldern und Lead – musste der bayerische Gesamtsieger ermittelt werden. Zwei Medaillen gingen in den Landkreis Starnberg: Die Gilchingerin Christina Kautzner holte Gold, die Gautingerin Johanna Klein Bronze.

Zunächst mussten sich alle Teilnehmer in etlichen Qualifikationswettkämpfen beweisen. Christina Kautzner belegte nach der Qualifikation Platz vier, Johanna Klein Rang sechs. Die Konkurrenz ist in Bayern sehr stark, so war auch Sandra Hopfensitz aus Augsburg in der Jugend A mit am Start, die Gesamtsiegerin des Deutschen Jugendcups.

Als erste Disziplin stand Speed (Klettern auf Zeit) auf dem Programm. Kautzner erwischte einen tollen Start, und mit einer persönlichen Bestzeit belegte die Gymnasiastin Platz vier. Für die Gautingerin Johanna Klein lief es nicht nach Wunsch, sie blieb unter ihren Möglichkeiten und kam nur auf Rang sechs. Beim Bouldern (Klettern in Absprunghöhe) mussten drei Probleme gelöst werden, und die waren sehr anspruchsvoll. Jetzt zeigte Johanna Klein ihre Klasse, sie schaffte es als einzige Athletin, bei allen drei Bouldern den Zielgriff zu erreichen. Mit zwei getoppten Bouldern belegte Kautzner Rang zwei. Somit war klar, dass im Seilklettern die Entscheidung fallen würde – denn am Ende werden die Teilergebnisse jeweils multipliziert. Die für die Sektion München und Oberland startenden Athletinnen hatten nach der zweiten Runde sechs beziehungsweise acht Punkte auf ihrem Konto, zwei weitere Athletinnen fünf beziehungsweise sechs Punkte.

Die entscheidende Runde entwickelte sich zu einem echten Krimi. Als erste musste Johanna Klein in die 18 Meter hohe Wand einsteigen. In der sehr anspruchsvollen Route kam sie auf die Wertung 38+, Sandra Hopfensitz (5 Punkte) scheiterte ebenfalls an der gleichen Stelle. Kautzner ging diese Route sehr zügig an, denn bei einer gleichen Wertung zählt die Kletterzeit. Auch ihr gelang es nicht, eine bessere Wertung zu erzielen, somit war die Kletterzeit entscheidend. Kautzner benötigte unter drei Minuten und war somit schneller als Hopfensitz und Klein. Dies war auch der Endstand in der Gesamtwertung: Kautzner mit acht Punkten auf Platz eins, gefolgt von Hopfensitz (10) und Klein (18).

Eine Woche zuvor hatten ebenfalls in Augsburg die Deutschen Meisterschaften im Olympic combined bei den Erwachsenen stattgefunden. Trotz einer starken Erkältung konnte sich Kautzner für das Finale qualifizieren und belegte am Ende eine guten 8. Platz.