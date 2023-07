Beach-Party lebt nach 23 Jahren wieder auf

Von Hanna von Prittwitz schließen

Die Vorgängerfeste waren legendär: 1997, 1998, 1999 und 2000 fanden in Gilching vier Beach-Partys statt. Am kommenden Wochenende sorgt das Guichinger Brauchtum für eine Neuauflage.

Gilching – Die Vorfreude ist ihnen in die Gesichter geschrieben, auch wenn sie in diesen Tagen gerade gar nicht wissen, wohin vor lauter Arbeit: Seit dem Wochenende schrauben und werkeln Mitglieder des Vereins Guichinger Brauchtum auf dem Gelände des Kieswerks Skokanitsch in Gilching herum, bauen Buden, Bühnen, Anlagen und so weiter auf. Am kommenden Samstag, 22. Juli, wollen sie die legendäre Beach-Party auferstehen lassen, die in den Jahren von 1997 bis 2000 in Gilching stattfand.

„Die Idee kam aus der Vereinsjugend“, erklärt Thomas Haidt. Er ist federführend verantwortlich für die große Sause. Zur Seite stehen ihm jede Menge engagierter Helferinnen und Helfer, ist doch klar. Nach dem Vorschlag der Jüngeren steckten die Älteren im Verein die Köpfe zusammen. Im Sommer 2022 fiel die Entscheidung, im Herbst fixierte der Verein das Datum. Nun planen die Alten gemeinsam mit den Jungen, und allein das schon sorgt für gute Stimmung.

Los geht’s am Samstag um 18 Uhr. Auf dem gut 1000 Quadratmeter großen Areal an der Weßlinger Straße sollen an die 1000 Menschen Platz finden. In einem kleinen Pool können sie ihre Füße kühlen, es gibt zahlreiche Verkaufsstände und Sitzgelegenheiten. Die Feuerwehr Gilching beispielsweise ist mit einem Grillstand vertreten, die Diskothek Point macht Pommes und Eis. An einer 14 Meter langen „Sundowner-Bar“ schenken die Gastgeber Wein aus. Es spielt die Blaskapelle Gilching, ab 21 Uhr legen zwei DJs auf. Direkt neben dem Gelände gibt es einen großen Parkplatz, dafür aber keine Nachbarn, denen es zu laut werden könnte. In der Maschinenhalle soll dann bis 2 Uhr die Post abgehen, die Waschhalle dient als Schankhalle.

Dass der Verein das Gelände nutzen darf, darüber ist die Freude groß. „Mit angestoßen hat das Ganze die Laura Skokanitsch, also die Tochter, gemeinsam mit David Setzmüller“, berichtet Haidt. Damit stand die gute Leitung zum Kieswerk-Betreiber, der sein Okay für die Nutzung des Geländes gab. Weil eine Veranstaltung mit derart vielen Gästen als Großveranstaltung gilt, gibt es einen Sicherheitsdienst, sanitäre Anlagen und so weiter. Der Eintritt kostet acht Euro. Ach so, und dann gibt es auf dem Gelände natürlich jede Menge Flamingos, Palmen und Sand, „damit richtig gutes Beach-Feeling entsteht“, so Haidt. Einen Vorgeschmack vermittelt ein Trailer für die Veranstaltung auf der Fotoplattform Instagram. Statt einem brüllenden Löwen plärren im Vorspann Flamingos. Das ist vom ehemaligen Vorstand René Weber, einem IT-Experten, ziemlich cool gemacht. Wie voraussichtlich die ganze Beach-Party.