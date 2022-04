Beschwerde wegen Müll und Plastik im Wald

Von: Hanna von Prittwitz

Jungbaumschutz aus Plastik im Wald © hvp

Mit einem flammenden Appell begann am Dienstagabend die Gemeinderatssitzung in Gilching. Bei der Bürgerfragestunde konnte Gabriele Taubenhuber nicht an sich halten. „Ich bin viel unterwegs und finde in den Wäldern rings um Gilching Mengen an Müll an neuralgischen Stellen“, klagte die Seniorin. Ihre Funde würde sie beim Bauhof melden. „Es dauert dann aber Wochen, bis er aufräumt.“

Gilching - Begründet werde dies mit Personalmangel. „Aber wenn einer anfängt mit Müll, schmeißt der andere auch gleich was dazu“, sagte Taubenhuber und forderte zumindest eine Beschilderung, die auf das Verbot der Müllentsorgung im Wald hinweise. „Der Installateur entsorgt dort Rohre, dann liegen da Regalteile aus Plastik – ich meine, man sollte das schneller aufräumen.“

Sie könne aus dem Stand fünf Stellen nennen, an denen Müll und Plastik im Wald herumliegen würden. Dabei seien auch die Plastikhüllen ein Problem, mit denen junge Bäume zum Schutz umwickelt würden. „Die Bäume sind mittlerweile zehn Jahre alt, das Plastik ist immer noch da, platzt und wird eingeschwemmt“, so die Bürgerin. „Das sind alles keine Zustände, es ist eine Schande, solche Wälder zu haben.“

Bürgermeister Manfred Walter war das Thema nicht neu. Er habe Vizebürgermeister Martin Fink auf das Problem der Plastikumkleidung junger Bäume angesprochen und ihn gebeten, dies bei der Waldbesitzervereinigung vorzubringen. Walter versprach zudem, auch auf den Bauhof zuzugehen „und ihn für das Thema zu sensibilisieren“.