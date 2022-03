Blaskapelle meldet sich zurück

Von: Hanna von Prittwitz

Ein Probenfoto von Februar 2020. Damals probte die Blaskapelle für das Jahreskonzert 2020. Wie so vieles fand dieses wegen der Pandemie bis heute nicht statt. Dafür gibt es am 26. März einen bunten Abend. © privat

Ohne Pauken, aber mit vielen Blasinstrumenten meldet sich die Blaskapelle Gilching zurück. Für Samstag, 26. März, laden die Musiker um Dirigent Florian Loch zu einem bunten Abend ein. „Wir freuen uns riesig“, sagt Vizevorstand Jürgen Straub.

Gilching – Das waren zwei lange Jahre, die Pandemiejahre, auch für die Musiker der Blaskapelle Gilching. Ein Lockdown nach dem anderen, Konzert- und Probeverbote und bis heute auch ein leichtes Unbehagen bei den Proben, was eine Ansteckung mit Corona angeht. „Das alles hat uns immer wieder ausgebremst“, erzählt zweiter Vorstand Jürgen Straub. Lange habe man nun hin und her überlegt, zumal bis vor Kurzem offen war, wie viele Leute überhaupt in einen Konzertsaal dürfen. „Wir haben uns dann entschlossen und laden jetzt für den 26. März zu einem bunten Abend ein.“ Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

„Eigentlich wollten wir bereits letztes Jahr unser 40-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumskonzert feiern, nur leider hat uns Corona einen großen Strich durch die Rechnung gemacht“, erklärt Erster Vorstand Jonas Stingl. Dafür geübt haben die Musiker allerdings schon, und zwar bei einem Probenwochenende im Februar 2020. Das Jubiläumskonzert fand dann allerdings nie statt. Auch in den Monaten danach sollte kein Probenalltag einkehren. Den gibt es bis heute nicht so ganz. „Einige haben dann doch Sorge, dass sie sich anstecken könnten. Oder sie sind vorsichtig wegen ihrer Angehörigen“, sagt Jürgen Straub.

Trotz allem sind die Musiker im Großen und Ganzen dem Gilchinger Blasorchester treu geblieben, und sie haben sich die Laune nicht verderben lassen. Im Sommer vergangenen Jahres schrieben sie ein Motivations- und Dankesschreiben an alle, und sie trafen sich regelmäßig online zu gemütlichen Abenden. Gemeinsame Proben am Bildschirm gab es jedoch nicht. „Das ist wegen der Zeitversetzung zu aufwendig“, erklärt Straub. Dirigent Loch habe jedoch Stücke verschickt, und auch mal ein Video. Und der Nachwuchs? „Klar, wie viele Orchester haben wir ein Nachwuchsproblem – aber das gab es schon vor der Pandemie“, sagt Straub.

Nun wird seit Kurzem wieder in dem Raum neben dem Jugendtreff an der Rathausstraße in Gilching dienstags ab 19.45 Uhr geprobt, am Freitag ist ab 18 Uhr die Jugendblaskapelle dran. Gerade für die acht, neun Jugendlichen sei es wichtig, „dass sie endlich mal wieder spielen können“, findet Straub. Das wäre eine große Motivation. „Alle sehnen sich nach ein bisschen mehr Normalität.“ Daher habe man sich überhaupt wieder zu Proben in kleiner Besetzung entschlossen, und zu einem ersten Konzert. Ein neues Repertoire allerdings habe man nicht einspielen können, wie auch. „Also nehmen wir Teile aus den Stücken vom Probenwochenende und gestalten einen bunten Abend – in kleinerer Spielbesetzung“, sagt Straub.

Er ist zuversichtlich, dass es nun aufwärts geht. „Tatsächlich haben wir wieder erste Anfragen, der Kalender füllt sich“, sagt er. Für den 1. Mai gebe es gleich zwei Einladungen, endlich stehe auch das Sonnwendfeier in Planegg wieder in Aussicht. „Das ist einer unserer Höhepunkte, das ist ein besonders schöner weil auch langer Auftritt.“ Vor der Pandemie habe die Blaskapelle auch regelmäßig für die Gemeinde auf den Friedhöfen gespielt, „alles Gelegenheiten, die uns sehr gefehlt haben“. Wer übrigens gerne mitmachen möchte bei der Blaskapelle, ist bei den Proben dienstags oder freitags willkommen.