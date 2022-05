Blitze schlagen in Fichte und Wohnhaus ein

Am Steinberg in Gilching war ein Blitz in einen Baum eingeschlagen. Feuerwehrleute beseitigten das gefährliche Stück. © Feuerwehr Gilching

Zwei Blitzeinschläge haben am Dienstagabend die Feuerwehren in Gilching und in Krailling auf Trab gehalten. Verletzt wurde dabei zum Glück aber niemand.

Gilching/Krailling – Erst ein greller Lichtschein, dann ein gewaltiger Donnerschlag: Ein nur wenige Minuten dauerndes Unwetter hat viele Menschen im Gilchinger Altdorf am Dienstagabend aufgeschreckt – vor allem aber die Bewohner zwei benachbarter Häuser am Steinberg. Wie Gilchings stellvertretender Feuerwehrkommandant Michael Klinglmair berichtet, schlug ein Blitz gegen 20 Uhr in eine große Fichte ein, die auf einem der Grundstücke steht.

„Dabei wurden die oberen circa acht Meter des Baumes regelrecht abgesprengt und blieben unglücklicherweise auf dem kräftigen Stamm in circa zehn Meter Höhe liegen.“ Die links und rechts vom Baum stehenden Häuser seien beschädigt worden, unter anderem habe es einen Fehlerschutzschalter regelrecht zerlegt, so Klinglmair auf Anfrage des Starnberger Merkur. Die Stromversorgung in beiden Häusern sei ausgefallen.

Nachdem das Gewitter weitergezogen war und von daher keine Gefahr mehr bestand, beseitigten rund 20 Einsatzkräfte der Gilchinger Feuerwehr das absturzgefährdete große Baumstück mit Hilfe der Drehleiter. Sie kontrollierten die beiden Dächer auf Undichtigkeiten und überprüften die Elektroverteilung auf mögliche Schwelbrände. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Häuser waren zu dem Zeitpunkt weiterhin ohne Strom.

An der Albrecht-Dürer-Straße in Krailling brannte der Dachstuhl eines Wohnhauses nach Blitzschlag. © Feuerwehr Krailling

In Krailling hatte ein Blitzeinschlag deutlich gravierendere Folgen. Dort schlug ein Blitz in das Dach eines Hauses an der Albrecht-Dürer-Straße ein. Die Kraillinger Feuerwehr wurde um 19.51 Uhr alarmiert. 52 Einsatzkräfte aus Krailling, Stockdorf, Planegg und Gräfelfing sowie von der Kreisbrandinspektion Starnberg rückten mit zehn Fahrzeugen an, darunter war auch die Drehleiter der Planegger Wehr. Bei deren Eintreffen hatte sich das Feuer bereits durch die Dachhaut gebrannt, Flammen waren sichtbar. Allerdings hatten die Einsatzkräfte das Feuer schnell im Griff. Nach einer halben Stunde war der Brand gelöscht.

Laut Michael Weigert, dem stellvertretenden Kommandant der Kraillinger Feuerwehr, hatte der Blitz im Bereich des Kamins eingeschlagen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis Mitternacht, da die Einsatzkräfte die Innenverkleidung und die Dämmung des Dachstuhles öffnen mussten, um alle Brandnester zu erreichen. Im Anschluss brachten die Feuerwehrleute eine Plane der Planegger Feuerwehrwache als Notdach an dem Haus an, um weitere Schäden, vor allem durch Regen, zu vermeiden. Gegen 3 Uhr nachts fuhren die Kameraden nochmals eine Brandnachschau zur Kontrolle.

Bei dem Brand gab es keine Verletzten. Alle Bewohner hätten das Haus sicher verlassen können, berichtet die Kraillinger Feuerwehr. Die Zerstörung durch den Blitzeinschlag zog sich durch sämtliche Stockwerke bis in den Keller. ps/jp