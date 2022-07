Blues und Dosen für die Ukraine

Musik und Dosengerichte: Marcin Dybowski bittet um Spenden für die Ukraine. © uli singer

Marcin Dybowski ist unermüdlich. Der Wirt des „KultCafe“ im Gilchinger Bahnhof organisiert am heutigen Donnerstag nicht nur die dritte Blues-Night-Session , sondern auch eine weitere Fahrt mit Spenden an die Grenze zur Ukraine. Dafür bittet er um Dosen mit Lebensmitteln.

Gilching – Wird Marcin Dybowski vom „KultCafe“ in Gilching aktuell mit Türmen von Konserven ertappt, geht es nicht darum, die Speisenkarte auf Dosengerichte umzustellen. Der gebürtige Pole ist vielmehr dabei, die fünfte Spenden-Tour für die notleidenden Menschen in der Ukraine vorzubereiten. „Leider hat die Spendenbereitschaft etwas nachgelassen. Egal, ob es um finanzielle oder materielle Spenden geht“, bedauert er. Doch Jammern gehört nicht zum Repertoire des engagierten Musikveranstalters. Der Spendenmüdigkeit entgegen setzt er neue Ideen und den Einsatz persönlicher Kontakte. Unter anderem findet am kommenden Donnerstag, 28. Juli, ab 19 Uhr, die dritte Blues-Night-Session in Folge statt. „Die Musiker verzichten einmal mehr auf Gage, die komplett der Ukraine Hilfe zugutekommt“, betont der Wirt des „KultCafe“.

Neu ist außerdem sein Dosen-Projekt. „Mittlerweile gibt es an vielen Orten in der Ukraine, in denen die Häuser wie auch die Leitungen für Wasser und Strom zerbombt wurden, keine Möglichkeit mehr zu kochen“, berichtet Dybowski. Nach Rücksprache mit Einheimischen sei die Idee aufgekommen, die Bevölkerung durch Dosensuppen und anderen Dosengerichte zu unterstützen. Das Essen kann über offenem Feuer erwärmt oder aber auch kalt gegessen werden. Außerdem sind die Konserven relativ unkompliziert zu transportieren.“

Mit seinem mit Spenden beladenen Privatbus fahren Marcin Dybowski und Ehefrau Anna Anfang August wieder an die Grenze in Trzebnica bei Wroclaw (Breslau). Als aktive Unterstützerin steht ihnen dort die zuständige Landrätin Malgorzata Matusiak zur Seite. „Sie hat uns ein Lager zur Verfügung gestellt, wo wir unsere Sachspenden abladen können. Von dort aus werden sie über die Grenze in die Ukraine gebracht und gezielt dort verteilt, wo sie am dringendsten benötigt werden. Außerdem kaufen wir mit dem gespendeten Geld, das wir in polnische Zloty umtauschen, noch die Artikel ein, die entweder bei uns in Deutschland zu teuer oder aber auch schlecht zu transportieren sind.“

Für den nächsten Transport werden noch dringend Dosengerichte benötigt. Außerdem fehlen Hygieneartikel, Babynahrung, Windeln, Verbandsmaterial, Medikamente, Gehhilfen und ähnliche Alltagsgegenstände. Die Spenden können im „KultCafe“ am S-Bahnhof Gilching-Argelsried abgegeben werden.

Wer Geld für Transportkosten und für den Einkauf von Lebensmitteln vor Ort spenden möchte: Dies ist direkt an Familie Dybowski im „KultCafe“ oder über PayPal unter info@kult.cafe möglich. Nähere Infos gibt es über Facebook beziehungsweise direkt per Telefon unter (0 81 05) 798 97 07.

