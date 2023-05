Auffahrt zur A 96: BMW knallt gegen Leitplanke und Betonwand

Von: Hanna von Prittwitz

Schwer beschädigt: Der neue BMW war auf der A 96 gegen eine Betonwand gekracht. © Feuerwehr gilching

Ein 21-jähriger Autofahrer ist bei Unfall auf A 96 leicht verletzt worden. Er war mit seinem BMW gegen eine Betonwand gekracht.

Gilching – Ein Unfall hat sich am Dienstag um 13 Uhr auf der Auffahrt zur A 96, Anschlussstelle Gilching-Argelsried ereignet. Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck berichtete, hatte ein 21 Jahre alter Mann auf der nassen Fahrspur in Richtung München die Kontrolle über seinen neuen BMW verloren. Das Fahrzeug knallte erst an die Leitplanke und dann links gegen eine Betonwand.

Unfall auf Auffahrt zur A 96: BMW kracht gegen Betonwand

Während der BMW laut Polizei einen „schweren Frontschaden“ davontrug, erlitt der 21-Jährige nur eine leichte Verletzung an der Hand. Die Feuerwehren Gilching und Weßling rückten für die Absicherung der Unfallstelle und Sperrung der Fahrspuren aus. „Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet“, berichtete Vize-Kommandant Michael Klinglmair. Zur Höhe des Sachschadens gab es gestern keine Angaben.

