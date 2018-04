Geschützter Raum auf vier Rädern

BRK-Kriseninterventionsteam

von Hanna von Prittwitz schließen

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Starnberg, hat am Freitag in Gilching ein neues Auto in Empfang genommen. Dieses ist längst nicht nur Transportmittel – es dient den Opfern auch als Rückzugsort.