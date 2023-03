Brücke bei Gilching muss saniert werden - Es droht Staugefahr

Von: Peter Schiebel

Oben ist die Verbindung Geisenbrunn-Autobahn, unten die Strecke Gilching-Starnberg: An diesem Nadelöhr wird von Ende des Monats bis in die Sommerferien gearbeitet. Foto: Andrea jaksch © Andrea Jaksch

Das Staatliche Bauamt Weilheim beginnt Ende des Monats mit der Sanierung der Brücke über die ehemalige Staatsstraße südlich von Argelsried, kurz vor dem Autobahnkreisel. Während der Arbeiten kommt es zu einer weiträumigen Umleitung aus Geisenbrunn über Münchener Straße und Am Römerstein – Ampelanlage inklusive.

Gilching – Diese Baustelle hat es in sich. Wenn das Staatliche Bauamt Weilheim in zwei Wochen, am Montag, 27. März, mit der Instandsetzung der Brücke der Staatsstraße 2068 südlich von Argelsried beginnt, dann hat das für die ohnehin teils überlasteten Straßen in dem Bereich Auswirkungen. Gestern veröffentlichte die Behörde die Pläne. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Vorhaben.

Brücke südlich von Gilching stammt aus dem Jahr 1957

Um welche Brücke genau handelt es sich? Es geht um die Brücke über die ehemalige Staatsstraße zwischen den Kreiseln am Porsche-Zentrum und an der Autobahn – die Verbindung aus Richtung Geisenbrunn zur Autobahn A 96 und in umgekehrter Richtung. „Sie wurde 1957 von der Firma Sager & Wörner aus München gebaut, und seitdem wurde keinerlei grundhafte Instandsetzung vorgenommen“, teilt das Bauamt mit.

Was muss gemacht werden? Das Tragwerk aus Stahlbeton sei zwar „in einem recht guten Zustand“, sagt die zuständige Projektingenieurin Julia Mair im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Dafür weist der oben liegende Bereich Schäden auf. „Die Notgehwege, die sogenannten Kappen, sind mittlerweile durch die Bewitterung und das Streusalz in schlechtem Zustand und müssen erneuert werden“, erklärt die Weilheimer Behörde. „Es bietet sich daher an, die Brücke grundhaft zu sanieren, um sie für viele weitere Jahre zu rüsten.“ Und so werden Fahrbahn, Geländer, Schutzplanken und die Abdichtung – der Bereich zwischen dem Brückenbauwerk, der sogenannten Fahrbahnplatte, und der Fahrbahn – ebenfalls erneuert.

Umleitung aus Richtung Geisenbrunn/Germering

Auf was muss noch geachtet werden? Bei Materialproben habe sich herausgestellt, dass die damals eingebaute Abdichtung einen geringen Anteil von Asbestfasern erhalte, teilt das Bauamt mit. Asbest ist dann stark gesundheitsschädigend, wenn die Fasern freigesetzt und eingeatmet werden. Deswegen müssten diese Arbeiten unter erweiterten Schutzmaßnahmen ausgeführt werden. Entsprechende Messungen würden an Ort und Stelle vorgenommen, erklärt Julia Mair. Darüber hinaus weise das Tragwerk einen Aufprallschaden auf. Auch dieser werde nun behoben.

Wie läuft die Baustellenlogistik ab, und auf was müssen sich Autofahrer einstellen? Die Arbeiten beginnen am 27. März und dauern voraussichtlich bis zu den Sommerferien 2023. Ausführende Firma ist die Firma Bachl aus Röhrnbach in Niederbayern. Die Arbeiten beginnen mit der Errichtung eines Gerüstes, das für die Abbruch- und Instandsetzungsarbeiten benötigt wird. Dafür sind rund zwei Wochen veranschlagt. Während dieser Zeit wird die Gemeindeverbindungsstraße unter der Brücke, also die Verbindung zwischen Gilching und der A 96 sowie der Staatsstraße Richtung Starnberg und dem Gewerbegebiet Gilching Süd wechselweise halbseitig gesperrt. Die Verkehrsregelung erfolgt über eine Ampel. Kurzfristig kann es während dieser zwei Wochen auch auf der Brücke zur Wegnahme einer Fahrspur kommen. Dies soll aber nicht gleichzeitig auf und unter der Brücke geschehen, betont Julia Mair.

Neue Ampel an der Einmündung Münchener Straße/Am Römerstein in Gilching

Größere Auswirkungen dürften die im Anschluss beginnenenden eigentlichen Arbeiten haben. Dann wird nämlich die Staatsstraße 2068 halbseitig aus Richtung Geisenbrunn in Richtung Autobahn gesperrt. Die Umleitung beginnt bereits in Geisenbrunn, wo der Verkehr ausgeleitet und über die Münchener Straße nach Argelsried geführt wird. Von dort aus geht es nach links auf die Straße Am Römerstein weiter Richtung Autobahnkreisel. Die Gegenfahrbahn in Richtung Geisenbrunn/Germering bleibt befahrbar.

An der Einmündung Am Römerstein/Münchener Straße soll eine Ampel den Verkehr regeln und Fußgängern ein sicheres Überqueren ermöglichen. Immerhin handelt es sich dort um den Weg von der James-Krüss-Grundschule zum Kindergarten und Hort in Argelsried. Diese Ampel sei ausdrücklicher Wunsch der Gemeinde Gilching gewesen, erklärt Mair. Die derzeit in Betrieb befindliche Bedarfsampel über den Römerstein im Bereich Hopfenstraße wird während der Arbeiten abgeschaltet.

Bereits jetzt bittet das Staatliche Bauamt alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis „für die mit den Arbeiten verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen“.