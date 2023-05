Bummeln auf der Römerstraße

Marktsonntag Gilching

Von Hanna von Prittwitz schließen

Gilchings Gewerbeverband lädt zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Und einer Premiere: Erstmals wird die Römerstraße gesperrt und zu einer großen Fußgängerzone.

Gilching – Das hat es noch nie gegeben, und die Vorstellung ist reizvoll: Die Gemeinde Gilching lässt am kommenden Sonntag, 7. Mai, erstmals einen Teil der Römerstraße für den verkaufsoffenen Sonntag des Gewerbeverbands sperren. Vom Schäftlarner Weg bis zur Meginhardstraße geht mit dem Auto nichts mehr, dafür öffnen dort sämtliche Geschäfte und laden zum Flanieren auf der Ortsdurchfahrt ein. Außerdem findet in dem Bereich die traditionelle Autoschau statt. „Wir sind gespannt und hoffen, dass das bei Gästen und Gewerbetreibenden ankommt“, sagt Frank Opis, Vorsitzender des Gewerbeverbands. Das Zentrum der Veranstaltung wird von 11 bis 18 Uhr der Marktplatz mit zahlreichen Verkaufs- und Speisenständen sein.

Die Idee, die Römerstraße zu sperren, ist nicht neu. „Die Gewerbetreibenden an der Römerstraße hatten beim verkaufsoffenen Sonntag immer wieder angefragt, ob sie integriert werden können“, erklärt Opis im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Dies sei jedoch nicht gegangen, weil die Römerstraße einst eine Staatsstraße gewesen sei. Das ist nun nicht mehr der Fall. Also fragte der Gewerbeverband im Rathaus an. „Wir haben das überprüft und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Sperrung an einem Sonntag möglich sein muss – auch mit Blick auf den Busverkehr“, sagt Stefanie Obermair vom Ordnungsamt der Gemeinde. Dass die Sperrung bevorsteht, darauf weisen Schilder hin, die Anlieger sind informiert. „Aber wir haben deswegen noch keine Beschwerden erhalten“, so Obermair.

Die Verkehrszeichen für die Sperrung liefert am Sonntag der Bauhof, die Feuerwehr Gilching beginnt in den Morgenstunden mit dem Aufbau, ab 7 Uhr ist die Römerstraße im genannten Bereich nicht mehr befahrbar – bis voraussichtlich 19 Uhr. Der Verkehr wird aus Alling kommend über Brucker Straße, Weßlinger Straße, Römerstraße, Starnberger Weg und Landsberger Straße auf die Römerstraße und entgegengesetzt umgeleitet. In diesem Bereich gilt am Sonntag absolutes Haltverbot.

„Das ist natürlich ein größerer Aufwand insgesamt, weil auch der Bus umgeleitet werden muss“, sagt Opis. Doch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sei sehr gut gewesen. Betroffen seien entlang der Römerstraße geschätzt bis zu 25 Gewerbetreibende. „Wir werden ein schönes Programm auflegen und hoffen, dass das gut ankommt.“ Das Rahmenprogramm soll sowohl für Erwachsene als auch für Kinder attraktive Aktionen bieten. Geplant sind Auftritte einer Rockband und mehrere Musikschulensembles, vertreten sind zudem Vereine wie das Guichinger Brauchtum und ein Münchner Kneipenchor. „Für alle Geschmäcker und Altersgruppen ist etwas dabei“, findet Opis. Die Kinder dürfen sich auf Hüpfburg, Karussell, Kinderschminken und vieles mehr freuen.

Auch der Aktivpark, dessen Inhaber Opis ist, präsentiert sich mit einem Stand. „Wir liegen etwas abgelegen, aber der Marktsonntag ist auch für uns immer eine gute Gelegenheit, uns vorzustellen“, sagt Opis. Und weist darauf hin, dass der Marksonntag von den Mitgliedern des Gewerbeverbands ganz alleine organisiert wird. „Wir machen das alle nebenher und ehrenamtlich.“ Nun müssen nur noch viele Besucher die Gelegenheit am Sonntag nutzen. Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet, Markt und Autoschau dauern von 11 bis 18 Uhr.