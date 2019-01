Gymnasiastinnen suchen das Glück

Auf die Suche nach dem Glück haben sich Schülerinnen des Christoph-Probst-Gymnasiums Gilching im Rahmen eines P-Seminars begeben. Ein bisschen haben sie es auch gefunden.

Gilching– „Läuft – Laufend auf der Suche nach Glück“, so war das P-Seminar überschrieben, das die Lehrerinnen Barbara Pollok und Claudia Wolff-Lieser am CPG in Gilching gemeinsam anboten. Die 13 Teilnehmerinnen – zufällig alle weiblich – stiegen tief in die Materie ein. Denn schließlich haben sich schon die alten Griechen mit der Frage nach Fortuna befasst. Epikurs Glückstheorie spielte in dem P-Seminar daher die gleiche Rolle wie Aristoteles’ Glücks- und Tugendethik, die Existenzanalyse nach Dr. Viktor Frankl (1905-1997) oder auch die empirische Glücksforschung.

Auf der anderen Seite stand der Selbstversuch: Eine mehrtägige Hüttenwanderung in den Alpen war geplant, „denn wann lassen sich Fragen nach dem Glück besser beantworten als im Eigenversuch bei einer ungewöhnlich großen, körperlichen Herausforderung?“, fragt Wolff-Lieser. Aus diesem Grund war körperliche Fitness auch eine der Grundvoraussetzungen, um an dem Seminar überhaupt teilnehmen zu können.

Auf die Wanderung im Nationalpark Hohe Tauern bereiteten sich die Mädchen ein halbes Jahr lang vor. Bei Besteigungen der Benediktenwand und der Rotwand konnten die jungen Erwachsenen auch gleich mal testen, auf was sie sich eingelassen hatten: schwere Rucksäcke, Höhenangst, physische und psychische Grenzerfahrung. Externe Hilfe holten sich Lehrerinnen und Schülerinnen von außen: Die Sportstudentin Amelie Siegel stärkte das Team durch mentales Training, bei einem Experten des Deutschen Alpenvereins bildete sich die Gruppe in Erster Hilfe fort. „Was macht eigentlich ein gelingendes, glückliches Leben aus?“ und „Welche Faktoren sind förderlich für das eigene Glück, welche verhindern unser Glücklichsein?“ – diese Fragen standen zeitgleich zur Vorbereitung der Wanderung bei den Unterrichtseinheiten im Mittelpunkt.

Im Juli startete dann die Tour. Sie sollte für jeden Einzelnen eine „dichte Folge meist ungeahnter Erfahrungen“ werden, wie Wolff-Lieser es beschreibt. Kalter Regen am ersten Tag, Matratzenlager, zu volle Rucksäcke, stundenlang bergauf und bergab. Aber eben auch: „Wilde Blumenwiesen, Abendrot nach dem Regen, mystische Stimmung im Nebel, pfeifende Murmeltiere.“ Fazit: „Glück ist kein Dauerzustand, auch nicht während einer traumhaften Wanderung, wird aber umso stärker empfunden, weil die kostbaren Augenblicke eben Momente sind, die nicht ewig währen und nicht selbstverständlich sind“, sagt Pollok.

Alle glücklich also? Auf der Heimfahrt im Bus allemal. Und auch im Anschluss, weil die Teilnehmerinnen eine neue innere Haltung gewonnen haben. „Meine Erkenntnisse möchte ich mehr in meinen Alltag integrieren“, sagt eine Schülerin in der Nachbesprechung. Durchhaltevermögen, Teamfähigkeit und Dankbarkeit für kleine Dinge: kleine Schlüssel zum Glück. „So bleibt zu hoffen, dass Schule auf diese Weise ihren eigentlichen Auftrag erfüllt hat: lebendig zu sein und auf das Leben vorzubereiten“, schließen die Lehrerinnen ihren ausführlichen Seminarbericht, der den Schülerinnen als handfeste Erinnerung bleibt.