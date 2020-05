Corona für Mynaric ohne Nebenwirkung

Die Corona-Pandemie beutelt die Firmen. An Mynaric, einem auf Laserkommunikation spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Gilching, scheint sie spurlos vorüberzugehen.

Gilching – Die Auswirkungen des Coronavirus hätten einen zu vernachlässigenden Einfluss sowohl auf das Tagesgeschäft als auch auf die Fähigkeit des Unternehmens, bestehende Zeitpläne für die Produkte einzuhalten, versichert die Unternehmensleitung im gerade vorgelegten Geschäftsbericht.

Mynaric entwickle sich analog zum Aufwärtstrend des Laserkommunikationsmarkts in der Luft- und Raumfahrt positiv, heißt es in dem Bericht. Die Firma werde 2020 Laserkommunikationsprodukte für luft- und weltraumgestützte Plattformen in Kundenhände übergeben. Der Markt für Laserkommunikation erlebe derzeit den lange angekündigten Wendepunkt. „Mynaric kann die Anforderungen an ultra-sichere Laserkommunikationslösungen damit genau zum richtigen Zeitpunkt erfüllen“, so das Unternehmen.

Für 2019 meldet Mynaric ein Gesamtergebnis von 7,9 Millionen Euro (2018: 6,3 Millionen Euro). 1,4 Millionen Euro wurden in den Produktionsaufbau gesteckt. Im Laufe des Jahres will Mynaric seine Präsenz an der nordamerikanischen Westküste ausweiten. Erst im Februar hatte sich das Unternehmen eine Kapitalerhöhung in Höhe von 12 Millionen Euro gesichert. „Wir glauben, dass wir das am besten positionierte Unternehmen sind, das den schnell wachsenden Markt mit skalierbaren, kostengünstigen und hoch spezialisierten Laserkommunikationsprodukten versorgen kann“, kommentiert Vorstandsmitglied Bülent Altan den Geschäftsbericht.

Lesen Sie auch:

Ein Firmenporträt über Mynaric in Gilching