Corona-Hilfen verwehrt: Fitnessstudio aus Gilching klagt gegen IHK München

Von: Tobias Gmach

Damit Fitnesstraining in der Pandemie draußen möglich ist, hat der Aktivpark mit Geschäftsführer Frank Opis im Jahr 2021 insgesamt 140 000 Euro investiert. Der Anlage mit allerlei Geräten fiel ein Tennisplatz zum Opfer. © Andrea Jaksch

Der Gilchinger Aktivpark zieht vor Gericht, weil er die beantragten staatlichen Corona-Hilfen nicht bekommen hat. Der Chef des Fitness-Zentrums rechnet sich gute Chancen aus – der Prozessgegner, die IHK, allerdings auch.

Gilching – Er setzte auf die Corona-Hilfen und investierte 140 000 Euro in den Gilchinger Aktivpark, um in der Pandemie zumindest etwas Geld verdienen zu können – doch er bekam keinen Cent vom Staat. Deshalb legt sich Fitnessstudio-Betreiber Frank Opis nun vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht München mit der Bewilligungsstelle an, die ihm den Zuschuss verweigert hat: der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern. Er und sein Rechtsbeistand rechnen sich gute Chancen aus – das sagt die IHK allerdings auch über sich. Die Entscheidung fällt am kommenden Dienstag vor Gericht.

Im Aktivpark ist vieles möglich: Krafttraining und Rehasport, aber es gibt auch einen „Skillcourt“, der als „motorisches und kognitives Training der nächsten Generation“ beworben wird. Kunden können darüber hinaus Tennis und Squash spielen, aber sich auch im Wellnessbereich entspannen oder eine physikalische Gefäßtherapie buchen. Zur Spitzenzeit, laut Homepage mittwochs gegen 19 Uhr, nutzen im Schnitt 138 Menschen zeitgleich die Angebote des Aktivparks.

In den Pandemie-Hochzeiten war er oft und lange leer: Fitnessstudios wurden, ähnlich wie Kulturhäuser, früh zugesperrt und spät wieder geöffnet. Geschäftsführer Opis musste kreativ werden, um nicht ins komplette finanzielle Desaster zu schlittern: „Wir mussten irgendwie handeln. Uns sind die Mitarbeiter und die Kunden weggelaufen“, sagt er heute und denkt zurück: „Wir haben einen Tennisplatz geopfert und mit baulichen Maßnahmen einen Außenbereich geschaffen.“ Weil Training an der frischen Luft ja erlaubt war, wurden dort Geräte aufgestellt.

IHK: 93 Prozent der Klagen zu Corona-Hilfen erfolglos

Das war im Mai 2021. Dass die Studios schon am 21. Mai „bei einer stabilen 7-Tages-Inzidenz unter 100“ wieder öffnen durften (im Landkreis lag sie an jenem Tag bei 32), konnte Opis bei der Planung nicht ahnen. 140 000 Euro habe das Unternehmen investiert – und fest damit gerechnet, das Geld aus der staatlichen Überbrückungshilfe III zurück oder zumindest einen Teil erstattet zu bekommen. Opis beantragte die Förderung bei der IHK, die vom Wirtschaftsministerium des Freistaats als Bewilligungsstelle beauftragt worden war. Im Herbst, Monate später, kam dann keine Bewilligung, sondern eine Ablehnung. Der Antrag entspreche nicht den Kriterien der Überbrückungshilfe. So gibt Opis die Begründung wider. Die IHK macht sie auf Merkur-Nachfrage „aus Datenschutzgründen“ nicht öffentlich. „Die Gründe für unsere Entscheidung im Rahmen der Antragsprüfung werden Teil der Gerichtsverhandlung sein“, schreibt Pressereferent Florian Reil. Dem wolle man nicht vorweggreifen.

Aus der Sicht von Aktivpark-Chef Opis haben zum Beispiel Gastronomen vieles, was sie beantragt hatten, „anstandslos bezahlt bekommen“. Vor der Verhandlung ist er zuversichtlich. Die Maßnahme, den Betrieb temporär in den Außenbereich zu verlagern, sei im Kriterienkatalog klar definiert gewesen. Zuversicht verströmt aber auch IHK-Sprecher Reil: Die Zahl der Klagen sei im Vergleich zu den 400 000 gestellten Anträgen in Bayern sehr überschaubar. Und 93 Prozent von ihnen seien zugunsten der Rechtsansicht der IHK entschieden worden. „Dies zeigt die präzise Arbeit der IHK als Bewilligungsstelle.“ Ob sie auch im Gilchinger Fall präzise gearbeitet hat, klärt das Bayerische Verwaltungsgericht am Dienstag ab 11.45 Uhr.

