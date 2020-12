Kreisbäuerin Anita Painhofer und ihr Fatschenkindl: Das hat für die ganze Familie eine besondere Bedeutung.

Geisenbrunn – Wenn man bei Kreisbäuerin Anita Painhofer zur Tür hinein kommt, sieht man sie überall: Klosterarbeiten. Feine, in Handarbeit hergestellte und reich verzierte Andachtsbilder hängen an den Wänden, Engel aus Perlen und Wachsstöckl werden in der Vitrine im Hausgang verwahrt. Auch der Hausaltar im Herrgottswinkel ist Handarbeit. Welche von den Hunderten Klosterarbeiten in ihrem Haus sie selbst hergestellt und welche sie zugekauft hat, weiß Anita Painhofer selbst nicht mehr genau. Es sind einfach so viele. Eine besondere Klosterarbeit holt die 58-Jährige jedoch immer an Heiligabend aus der Vitrine, wenn der Baum geschmückt und die Krippe aufgebaut ist: ihr Fatschenkindl.

Für ihre Enkel sei das immer ein besonderer Moment, wenn das Jesuskind bei ihnen in der Stube Platz nimmt. „Dann ist Weihnachten“, sagt Anita Painhofer. Ein Fatschenkindl ist ein Gebildvotiv des Jesuskindes, das mit Stoffbändern umwickelt, also gefatscht, ist. Kleinkinder mit breiten Stoffbinden zu umwickeln, sodass sie sich nicht mehr bewegen könnten, sei bis ins 20. Jahrhundert hinein vor allem im ländlichen Raum gängige Praxis gewesen, weiß Kreisbäuerin Painhofer.

Wie die Wurzeln der Klosterarbeiten im Allgemeinen, geht der Brauch, dem Jesuskind nachempfundene Wachsfiguren einzufatschen, zurück bis ins Mittelalter zu den Frauenklöstern. In den meist kargen Klosterzellen waren die reich verzierten Fatschenkinder oft der einzig erlaubte Schmuck. Im Kloster hat Painhofer das Herstellen von Klosterarbeiten jedoch nicht gelernt. Ihre Lehrerin war keine Geringere als Gertraud Well, Mutter der Wellküren und der ehemaligen Biermösl Blosn, Großmutter der Wellbappn.

Vor etwa 20 Jahren sah die damalige Ortsbäuerin Painhofer bei ihrer Schwägerin Klosterarbeiten, die diese selbst hergestellt hatte. Da juckte es sie in den Fingern. „Das wollte ich auch machen“, erinnert sich die Landfrau. Also stellte Painhofers Vorgängerin als Ortsbäuerin, Annie Sedlmayr, den Kontakt zu Gertraud Well her. Zusammen mit etwa zehn Bäuerinnen aus Geisenbrunn und Argelsried trafen sich die Frauen daraufhin regelmäßig in Painhofers Keller, wo sie extra einen Raum eingerichtet hatte, in dem die Frauen unter Wells Anleitung nähten, klebten und wickelten. An die Zeit erinnert sich Painhofer gerne. „In der Gemeinschaft macht das sehr viel Freude.“

Auch an ihre Kursleiterin denkt sie gerne zurück. „Die Frau Well hatte ja keinen Führerschein, wir mussten sie immer chauffieren“, sagt sie. Aber ohne sie wäre wahrscheinlich keine der sorgfältig gearbeiteten Werke entstanden. Um Klosterarbeiten herzustellen braucht es jemanden, der sich auskennt und die geeigneten Materialien mitbringt: edle Stoffe aus Brokat, Bordüren, Perlen zum Verzieren, Drähte in verschiedenen Dicken und Stärken, Erfahrung mit der Wickeltechnik. Jedes einzelne Blatt, mit dem eine Klosterarbeit verziert ist, ist aus Haardraht gewickelt. „Das ist alles pure Handarbeit“, erklärt Painhofer.

Ein goldenes Blatt zu wickeln, schaffe man mit etwas Übung in etwa einer halben Stunde. „Es ist schon aufwendig, aber es soll ja auch prunkvoll sein.“ Das Fatschenkindl hat Anita Painhofer vor etwa 15 Jahren gemacht, als sie ihrem Hobby noch aktiv nachging. Den Schrein und die Wachsfigur hierfür brachte Gertraud Well mit, die Wickelung und Verzierungen sind Painhofers Verdienst.

Für Klosterarbeiten braucht man neben Liebe, Geduld, Fingerfertigkeiten auch gute Augen. „Die filigranen Feinarbeiten“ bei künstlichem Licht zu verrichten, das sei ihr irgendwann nicht mehr so leicht gefallen, erzählt Painhofer. Einige Jahre habe sie sich jedoch intensiv den Klosterarbeiten gewidmet, worüber sie bis heute froh ist. Nur eine davon zu verkaufen, „das bringe ich nicht übers Herz“, sagt sie, auch wenn ihre filigranen Kunstwerke mit Sicherheit Abnehmer finden würden. Das Arbeiten daran habe etwas Meditatives und Kontemplatives, Painhofer verwendet den Begriff „spirituell“. Es sei ein schöner Ausgleich, bei dem man zu sich selbst finde.

Losgelassen hat ihr altes Hobby Painhofer aber nie ganz. Wenn sie mit ihren beiden Enkeln Ausflüge macht, sieht sie sich gerne die Kirchen vor Ort an. Dort wandert ihr Blick schnell zum Altar, um zu sehen, ob da ein paar schöne Klosterarbeiten zu finden sind.

Ohne eine gewisse christliche Verbundenheit hätte sie sich wahrscheinlich nie dem Hobby gewidmet, erklärt sie. Schon als Kind sei sie morgens vor der Schule in die Frühmesse gegangen. Painhofer ist es wichtig, ihren Enkeln „die christlichen Traditionen im Jahreskreislauf“ mitzugeben. Und das Fatschenkindl, das bis zum Dreikönigstag in der Bauernstube zu sehen ist, unterstützt sie dabei, die Weihnachtsbotschaft vom Frieden auf Erden an ihre drei Töchter und zwei Enkelkinder weiterzuvermitteln.