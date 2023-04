Der Pilot lädt zum Konzert

Von: Hanna von Prittwitz

Bernhard Siegel spielt am 6. Mai in Gilching Werke seines Lieblingskomponisten Rachmaninow. © andrea jaksch

Als der Starnberger Merkur anruft, sitzt Bernhard Siegel gerade am Klavier und übt Rachmaninow. Vor Kurzem war der Lufthansa-Pilot noch in der Luft. Für den 6. Mai lädt der studierte Konzertpianist in die Aula des Christoph-Probst-Gymnasiums zum Solo-Konzert ein. Der Eintritt ist frei.

Gilching – Der gebürtige Gilchinger Bernhard Siegel ist zweifellos ein Ausnahmetalent. Er begann nach dem Abitur 2010 die Ausbildung zum Piloten, studierte während der Wartezeit zwei Semester Schlagzeug, bestand dann die Aufnahmeprüfung für Klavier trotz Jetlag, fliegt seit 2014 in Teilzeit Linie und ist seit 2016 ausgebildeter Konzertpianist, der aber auch als Orchestermusiker gern auf die Pauke haut im wörtlichen Sinn. Während Corona machte der Sportler schließlich noch den Leistungssporttrainerschein als Tennislehrer. „Da war ich auf Kurzarbeit, habe keine Konzerte gespielt und hatte Zeit.“ Dabei wirkt der 34-Jährige völlig uneitel und würde sich selbst wohl nie als Überflieger bezeichnen. Nun plant er sechs Konzerte, in denen er sich seinem Lieblingskomponisten Sergei Rachmaninow widmen möchte, der heuer am 1. April 150 Jahre alt geworden wäre. Eins der Konzerte findet am 6. Mai in der Aula des Christoph-Probst-Gymnasiums in Gilching statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. „Ich möchte, dass wirklich jeder Zugang bekommen kann, um diese wunderschöne Musik kennenzulernen.“

Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow war ein russischer Pianist, Komponist und Dirigent. Geboren in Russland, gestorben am 28. März 1943 in Beverly Hills, Kalifornien. Teile seiner Klavierwerke zählen wohl zu den anspruchsvollsten, mit denen es ein Pianist aufnehmen kann. Siegel übt nun auch schon seit vergangenen Herbst, soweit es sein Beruf als Pilot zulässt, sechs bis acht Stunden täglich. Damit er nicht aus der Übung kommt auf seinen Flügen zuletzt nach Lissabon, Madrid und Tel Aviv, hat er eine Klapptastatur dabei. Nach einem Flugtag sitzt er dann abends noch im Hotel und übt. „Nach zwei Stunden am Stück mache ich aber eine Pause.“ Denn beim Spiel auf der stillen Tastatur muss die Musik im Kopf entstehen, und das findet sogar ein Mensch wie Siegel „tatsächlich sehr anstrengend“.

Für Siegel sind die Werke von Rachmaninow „das Schönste, was es an klassischer-romantischer Klavierliteratur gibt“. Daher habe er sich im Dezember entschlossen, ihm zu Ehren Konzerte zu geben. Siegel wird auch moderieren und von dem Leben und Schaffen seines Lieblingskomponisten erzählen.

Das Programm besteht aus ausgewählten Werken. „Besonders die zweite Hälfte ist sehr speziell und wird unter Garantie nirgends so in dieser Form gespielt werden“, kündigt Siegel an. Neben den „Morceaux de Fantaisie“ und den „10 Preludes“ spielt Siegel an dem Abend das Allegro moderato aus der Klaviersonate Nr. 1, das Andante, selbst arrangiert, aus dem Klavierkonzert Nr. 1, und das Allegro molto aus der Klaviersonate Nr. 2. Dabei findet auch Siegel die Kompositionen technisch schwer zu spielen. Er sagt: „Es sind sehr viele Noten, bis er auf den Punkt kommt, da ist viel zu üben.“ Seine Pilotenkollegen wissen von Siegels zweitem Beruf. „Neulich waren wir in einem Hotel, da stand im Foyer ein Flügel und ich habe gefragt, ob ich spielen darf“, erzählt Siegel. Bei solchen Gelegenheiten kapieren wohl auch neue Kollegen, wie es um die weiteren Leidenschaften Siegels bestellt ist. Partys findet er auf seinen Flügen dann auch insgesamt nicht ganz so spannend, der 34-Jährige geht lieber zum Kiten – oder zum Tennisspielen.

Und es gibt noch mehr Geschichten zu erzählen über den jungen Gilchinger. Im Januar 2013 nahm der Sohn des langjährigen Gilchinger Musikschulleiters Roland Siegel und der Kirchenmusikerin Mirjam Siegel an der damaligen Samstagabendshow „Wetten, dass?“ im ZDF teil. Atemlos schauten Moderator Markus Lanz, Hollywoodstar Denzel Washington und mehr als neun Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen zu, wie der damals 24-Jährige den Füllstand von Flaschen nur über sein absolutes Gehör ermittelte und Wettkönig wurde. Siegel hätte sich danach weiter im Rampenlicht sonnen können, es gab Einladungen von anderen Shows, vom Frühstücksfernsehen, dem BR. Er schlug alles aus. „Ich bin kein Flaschengeist“, sagte er damals dem Starnberger Merkur.

Dass er zugleich Pilot und Konzertpianist, sieht Siegel als glückliche Fügung. „Ich bin sehr dankbar und möchte das auch zurückgeben.“ Auch aus diesem Grund lädt er zum Konzert. Weitere Auftritte finden privat in Stockdorf, in Freiburg und Murnau sowie auf Schloss Eyb in Dörzbach statt, zum Teil kosten die Karten dann aber um die 34 Euro.

Zum Schluss geht es dann um die Fotofrage. Gibt es da vielleicht eins an der Klapptastatur von der letzten Reise? Siegel überlegt nur kurz. „Nein, ich mache eigentlich nie Selfies.“ Uneitel eben.