Die bittere Rechnung des Bäckers

Von: Peter Schiebel

Obermeister Wilhelm Boneberger in seiner Backstube: Der Gilchinger befürchtet, dass vor allem kleine und mittlere Handwerksbetriebe unter dem massiven Preisanstieg auf allen Ebenen leiden. Ein schlechtes Jahr ist unternehmerisches Risiko. Aber zwei, drei oder fünf schlechte Jahre sind nicht zu stemmen. Obermeister Wilhelm Boneberger © Andrea Jaksch

Wilhelm Boneberger, der Obermeister der Bäckerinnung im Landkreis Starnberg, kann nicht anders: Schweren Herzens hebt er am 1. Oktober zum zweiten Mal in diesem Jahr die Preise an. Und er erklärt, wie sehr sein Handwerk mit der aktuellen Situation zu kämpfen hat.

Gilching – Die Meldung ist ganz frisch: Brot ist in der Europäischen Union so teuer wie nie zuvor. Laut einer Mitteilung des europäischen Statis-tikamts Eurostat vom Montag ist der Brotpreis seit August 2021 im EU-Durchschnitt um 18 Prozent gestiegen. Eine Entwicklung, die Wilhelm Boneberger (45) nicht überrascht: „Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als die Preise anzuheben“, sagt der Obermeister der Bäckerinnung im Landkreis im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Und er macht eine Rechnung auf, wie sich seine Kosten im Laufe dieses Jahres verändert haben. Vor sieben Jahren hat er die von seinem Uropa 1909 in Gilching gegründete Bäckerei übernommen.

Der Preis für Weizenmehl habe sich rund dreißig Jahre lang um 28 bis 32 Cent pro Kilogramm bewegt. Nach drei Preiserhöhungen in diesem Jahr liege er nun bei 62 Cent, rechnet Boneberger vor, der seinen wichtigsten Rohstoff aus Niederbayern bezieht.

Butter fast doppelt so teuer - schon vor der steigenden Nachfrage im Advent

Das Kilo Butter habe früher fünf Euro gekostet, jetzt seien es neun Euro. Und Boneberger geht davon aus, dass der Preis vor der Adventszeit weiter steigen wird, wenn auch der Bedarf zur Herstellung von Plätzchen, Stollen und dergleichen zunimmt. Ein weiterer Zulieferer habe gerade zum 1. August die Preise für seine Produkte um 20 Prozent angehoben.

Und dann erst die Energiekosten: Rund 120 000 Kilowattstunden Strom benötigt der 45-Jährige, um die Backstube an der Brucker Straße am laufen zu halten. Es sei zwar „ein Riesenglück“ für ihn gewesen, im April 2021 einen Vertrag mit einem Fixpreis auf drei Jahre von rund 22 Cent pro Kilowattstunde abzuschließen. Dennoch sei das deutlich mehr als zuvor. Dazu kommen 30 000 Liter Heizöl. Eine große Menge Öl habe er im Frühjahr für 1,35 Euro je Liter eingekauft – vor einem Jahr war es knapp die Hälfte.

Etwa 25 Prozent seiner Kalkulation machen die Rohstoffpreise aus, rund 50 Prozent sind Personalkosten – Boneberger beschäftigt in seinem Handwerksbetrieb 25 Mitarbeiter, davon 18 in Vollzeit. Dazu kommen Kosten für Betriebsstoffe, Energie, Verpackungsmaterial, Instandhaltung und Abschreibungen. Zum Glück gehört Boneberger die Immobilie, so fallen wenigstens keine Mietkosten an. Ob er in einem Jahr wie diesem aber eine Rendite macht, das weiß der 45-Jährige zum jetzigen Zeitpunkt selbst noch nicht.

Am 1. Oktober folgt die nächste Preiserhöhung - die zweite in diesem Jahr

Was er dafür weiß: Zum 1. Oktober wird er zum zweiten Mal in diesem Jahr die Preise anheben. Die normale Bäckersemmel kostet dann bei ihm 55 Cent. Am Jahresanfang waren es noch 45 Cent, seit 1. April sind es 50 Cent. „Ich hebe jetzt um zehn Prozent an, müsste aber eigentlich um 15 oder 20 Prozent erhöhen.“ Bloß: Ob dabei die Kunden mitmachen, sei fraglich. „Wenn Benzin und Heizen teurer wird, sparen viele Menschen im Premiumbereich“, sagt er. Statt beim Bäcker vor Ort, der noch Handwerksware herstellt, würden sie dann eben bei großen Ketten oder gleich bei Supermärkten oder Discountern Semmeln, Brezen und Brot kaufen, glaubt er.

Dennoch hofft er auf Verständnis seiner Kunden, damit sie auch die neuerliche Erhöhung mitgehen. Zumal Einsparungen beim Personal für ihn tabu sind. „Meine Mitarbeiter sind mein Kapital“, sagt er. Viele langjährige Beschäftigte gehörten längst zur Familie.

Wie geht es weiter? „Ein schlechtes Jahr ist unternehmerisches Risiko“, sagt Boneberger. „Aber zwei, drei oder fünf schlechte Jahre sind nicht zu stemmen.“ Der 45-Jährige, der für die FDP im Starnberger Kreistag sitzt, fordert mehr Unterstützung von der großen Politik. „Es kommt mir vor, als ob der Mittelstand übersehen wird“, sagt er. Die kleinen und mittleren Betriebe bräuchten eine Liquiditätsspritze, „sonst hören sie auf zu produzieren“.

Außerdem müsse Bürokratie abgebaut werden. Und selbst einen staatlichen Eingriff in den Strommarkt hält Boneberger für unausweichlich. Das sei zwar problematisch, aber kurzfristig sehe er keine andere Möglichkeit, die energiegetriebene Inflation einzufangen, nachdem sich die Europäische Zentralbank (EZB) durch ihre Zinspolitik selbst aus dem Spiel genommen habe. Auch den schleppenden Ausbau der Netzinfrastruktur und den Investitionsstau, zum Beispiel in Straßen und Schiene, kritisiert Boneberger.

Er selbst versucht bereits, möglichst viel Energie einzusparen. Die Abwärme der Öfen nutzt er für Warmwasser, alle Lampen sind auf LED umgestellt, und auch die Lichtwerbung schaltet er, wie von der Politik gewünscht, von 22 bis 16 Uhr aus – obwohl vorbei fahrende Kunden jetzt morgens um halb sieben zweimal hinschauen müssen, ob die Bäckerei schon geöffnet hat. Auch das ist wieder so ein Punkt, wo er sich von der großen Politik nicht verstanden fühlt.