Die Halle der Hoffnung: Wie Ukrainer im Landkreis ankommen

Ihr Mann ist an der Front, sie flüchtete mit ihren Söhnen über Ungarn: Elmira Khabdieshova mit Sohn Timur Alexandrov in ihrem „Raum“ in der Rathausturnhalle in Gilching

Ortstermin in der Erstaufnahme

Von Hanna von Prittwitz schließen

52 Menschen aus der Ukraine leben derzeit in der Rathausturnhalle in Gilching. Die Halle dient als Erstaufnahmeeinrichtung und damit als Drehscheibe, von dort aus sollen die Menschen in private Unterkünfte vermittelt werden. Ein Besuch an einem Ort, an dem die Zeit ein bisschen stillsteht.

Gilching – Sehr ruhig ist es in der Gilchinger Rathausturnhalle an diesem Nachmittag. Kaum zu glauben, dass dort 52 Menschen aus der Ukraine leben, in kleinen, durch Stellwände abgetrennten Parzellen oder Räumen, wie immer man das nennen möchte. Sie schlafen auf Feldbetten, ihr bisschen Hab und Gut, das sie retten konnten, ist verstaut in Kisten. Rund die Hälfte der Geflüchteten sind Kinder, die meisten anderen Frauen, nur wenige Männer.

Als Aufenthaltsort dient die Galerie der Halle. Dort gibt es auch warme Mahlzeiten, in Kisten liegen Brot und Obst bereit. An einem Tisch sitzen zwei Studenten aus Algerien, die in Kiew studiert haben und ebenso flüchten mussten wie eine Familie mit kleinen Kindern zwei Tische weiter, die konzentriert in ihre Handys schauen – und dort offensichtlich gerade Englisch lernen. Neulich erst fand ein Tanzkurs auf der Galerie statt – organisiert von einer geflüchteten Ukrainerin.

+ Ein eingespieltes Team: Antonela Vidakovic (l.) vom Landratsamt und Dolmetscherin Sofiia Vernydub. © Andrea Jaksch

Die 27-jährige Antonela Vidakovic arbeitet beim Fachbereich Integration und Migration im Landratsamt und ist in diesen Tagen ziemlich oft in der Rathausturnhalle. Einst war das Ziel, die Ankömmlinge nach höchstens 48 Stunden in private Unterkünfte weiter zu vermitteln. Das klappt nicht so ganz, das gesamte Prozedere dauert doch länger. Die 52 Geflüchteten sind nun schon seit eineinhalb Wochen da. „Wir lernen dazu, die Abläufe werden besser“, sagt Vidakovic. In diesen Tagen nun werden die Menschen umziehen, nächste Woche erwartet der Landkreis neue Flüchtlinge.

Die große Turnhalle ist zweigeteilt. In der kleineren Hälfte sind Geflüchtete untergebracht, die unter Quarantäne stehen. Im anderen Teil liegt gerade der 13-jährige Timur Alexandrov Khabdieshova in einer Parzelle auf einem Feldbett und spielt mit seinem Handy. Seine Mutter Elmira ist mit ihm und seinem Bruder Arthur (6) aus Mykolajiw im Süden der Ukraine geflohen. Tagelang versteckten sie sich vor den Angriffen, als es ruhiger wurde, entkamen sie über einen Fluchtkorridor mit nichts mehr als ihrer Kleidung am Leib und ihren Papieren.

So funktioniert die Erstaufnahme im Landkreis Starnberg

Über Ungarn erreichte Khabdieshova mit ihren Kindern München. Ihr Mann ist zu Hause, an der Front. Das Handy ist die einzige Verbindung zu ihm. Zwei Wochen habe es kein Wasser und keinen Strom gegeben, sagt die junge Frau, die daheim ein Nagelstudio betrieben hat. Sie macht einen wachen Eindruck, der Blick ist offen. Für das Foto schlüpft sie von der Jogginghose in eine Jeans.

Es geht ihr besser, seit sie sich sicher fühlt, und sie ist dankbar. „Aber sie möchte so bald wie möglich zurück“, übersetzt Sofiia Vernydub, die seit eineinhalb Jahren im Gilchinger Rathaus im Fachbereich Mobilität arbeitet. Die 27-Jährige ist ebenfalls gebürtige Ukrainerin, sie kommt aus Donezk, lebt seit 2017 in Deutschland und hat an der TU München Verkehrsplanung studiert. Die Gemeinde hat sie nun halbtags freigestellt. Seither ist sie in der Turnhalle als Übersetzerin unterwegs. „Das ist unbezahlbar für uns“, sagt Antonela Vidakovic.

+ Flohen aus Irpin: Pavel Karpenko mit Tochter Anastasiia und Chinchilla Simka. © Andrea Jaksch

Grundsätzlich haben 200 Menschen in der Halle Platz. Für das Ankunftsprozedere gibt es ein lockeres Protokoll. „Wir zeigen den Menschen ihre Parzellen und lassen sie erst mal ankommen“, erklärt Vidakovic. Danach würden die Geflüchteten getestet und durch Ausländerbehörde und Sozialamt registriert. Ab nächster Woche soll nur noch die Ausländerbehörde vertreten sein und alle Aufgaben übernehmen. Neben einem Krankenschein gibt es 50 Euro Taschengeld. Mitgebrachte Hrywnja, so der Name der Währung der Ukraine, sind wertlos, es gibt kaum Banken, die tauschen. Im Klinikum Starnberg findet dann noch eine Gesundheitsuntersuchung statt, samt Röntgen der Lungen.

In einer anderen Parzelle wohnt Pavel Karpenko mit Sohn, Tochter – und Chinchilla Simka. Sie sind mit dem Auto aus Irpin geflohen. Das Bild von Hunderten Menschen unter einer zerstörten Brücke in Irpin ging in den ersten Kriegstagen um die Welt. Pavel ist Ingenieur für Fenster- und Fassadenbau. Er entkam mit seinen Kindern inmitten eines Bombenangriffs. Vor seinen Augen wurden mehrere mit Zivilisten besetzten Fahrzeuge bombardiert, „alle Menschen starben“, sagt er. Er habe großes Glück gehabt – und dies zum zweiten Mal. Schon 2014 sei er nur knapp einem Angriff auf Donezk entkommen. Dolmetscherin Vernydub muss bei seinen Erzählungen schlucken. Jetzt ist Pavel, Jahrgang 1978, zuversichtlich. Er durfte als Pfleger seines Sohns über die Grenze, der Bub hat eine Behinderung. Voller Hoffnung wartet er nun auf seine Frau, die sich in den vergangenen Wochen um die Eltern in Donezk gekümmert hat, mittlerweile aber an die Grenze nach Polen geflohen ist. Er erwartet sie täglich.

Große Hilfsbereitschaft für Ukrainer in der Rathausturnhalle in Gilching

„Irpin ist zerstört. Wir haben kein Zuhause mehr“, sagt er. „Ich bin froh, dass wir raus sind.“ Sofiia Vernydub gehen die Erzählungen nah. Denn sie ist natürlich als Ukrainerin auch direkt betroffen. Seit Kriegsbeginn wohnt ihr 17-jähriger Bruder Timyfii bei ihr. Freunde der Eltern, die bis heute in Kiew sind, flüchteten gleich nach Kriegsbeginn und hatten einen freien Platz im Auto. „Meine Eltern haben binnen Minuten entschieden, dass mein Bruder mitfährt.“ Sie telefoniere viel mit den Eltern. „Sie sind sehr ruhig.“ Die 27-Jährige ist froh, helfen zu können. „Ich gehe so oft in die Halle, wie es geht.“ Viele der Geflüchteten wollten einfach nur reden, und sie hätten natürlich auch viele Fragen. Die Menschen seien sehr gefasst. „Sie wollen das Beste für ihre Kinder, und sie wollen nicht herumsitzen.“

Vernydub und Vidakovic sind beeindruckt von den Geflüchteten – und von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ringsum. „Auch die Nähe zum Jugendtreff ist perfekt“, sagt Vidakovic, Er ist zum Sammellager für Spenden geworden. „Wer etwas braucht, sagt dort Bescheid und bekommt es auch.“ Kurzerhand hätte der Jugendtreff auf der Galerie auch eine Spielecke eingerichtet (mehr zur Arbeit des Jugendtreffs auf Seite 10).

Von der Hilfsbereitschaft der Gilchinger profitierte auch schon Chinchilla Simka, wenngleich auf andere Art. Schüler der benachbarten Mittelschule sammelten mit Kuchenverkauf Geld für Futter, und der Verein „Streunerhilfe Susi und Strolch“ aus Gilching organisierte einen Käfig für das possierliche Tierchen. Es soll nun auch gleich mit aufs Foto, nutzt aber die Gelegenheit zu einem Sprint durch die Turnhalle. Es dauert ein bisschen, bis Simka wieder eingefangen ist. Da ist für einen Moment dann doch Schluss mit der Ruhe.