Die Heiligen Drei Könige von Steinlach

Von: Hanna von Prittwitz

Die Heiligen Drei Könige vom Heiligkreuzholz: Seniorenbeirat Wilfred Waiblinger freut sich, dass sie nach fünf Jahren immer noch stehen. © privat

Was der Gilchinger Seniorenbeirat Wilfred Waiblinger mit drei Statuen im Wald zu tun hat.

Steinlach – Die Heiligen Drei Könige, oder auch Weisen aus dem Morgenland, sollen einst durch den Stern von Betlehem zu Jesus geführt worden sein. In der katholischen Kirche werden sie als Heilige verehrt, ihr Hochfest ist das sogenannte Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar. Auch in der evangelischen Kirche wird an diesem Tag der Weisen gedacht. Und im Wald bei Steinlach stehen schon seit fünf Jahren drei Gestalten, die stark an die drei Weisen erinnern.

Im Herbst 2018 spazierte der Gilchinger Seniorenbeirat Wilfred Waiblinger an der gerodeten Fläche im Heiligkreuzholz bei Steinlach vorbei. Dort waren nach einer Rodung schwere Baumstücke liegen geblieben. Einer Eingebung folgend, schichtete Waiblinger die Baumstücke unterstützt von Enkelsohn Franz, damals sechs Jahre alt, so aufeinander, dass drei gut zwei Meter hohe Gestalten entstanden. Auf ihr Haupt setzte Waiblinger selbst gebastelte, goldene Kronen. Und machte ein Foto von dem Kunstwerk, mitten im Wald.

Was ihn besonders freut: Der Besitzer der Fläche hatte offensichtlich bisher nichts einzuwenden gegen die Installation. Also stehen die Drei Heiligen Könige von Steinlach heute noch tief im Forst. „Ihre Kronen allerdings, die waren jetzt abgeblättert“, sagt Waiblinger. „Die habe ich heuer erneuert.“