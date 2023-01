Die Neue vom Jugendtreff

Von: Hanna von Prittwitz

Die drei Sozialpädagoginnen vom Jugendtreff in Gilching (v.l.): Anne Sofie Hoppe, die neue Leiterin Katharina Weyer und Kristina Krone. © A. Jaksch

Katharina Weyer hat die Leitung des Jugendtreffs in Gilching übernommen.

Gilching – Der Wechsel ging dann doch sehr schnell: Katharina Weyer, bis Ende des Jahres noch in der Gemeinde Seefeld zuständig für Soziales und Asyl, hat für die Gemeinde Gilching die Leitung des Jugendtreffs übernommen. Eine weitere Neuigkeit: Der Jugendtreff ist nun auch jeden zweiten und vierten Samstag im Monat geöffnet,

„Das Willkommen war unglaublich herzlich“, freut sich Katharina Weyer (57). Zum Pressegespräch hat sie gleich ihre Kolleginnen Anne Sofie Hoppe und Kristina Krone dazu geholt. Und auch Celina Rieger, Jugendreferentin im Gemeinderat, schaut vorbei. Sozialpädagogin Hoppe ist schon seit 1999 bei der Gemeinde tätig, Krone seit 2019.

Den Posten der Leitungsstelle im Jugendtreff gibt es noch gar nicht so lange. Weyers Vorgänger, Malte Neugebauer, war der erste im Amt und erfüllte die Aufgabe eineinhalb Jahre lang. Weyer sieht sich als Vermittlerin zwischen den Jugendlichen und der Gemeinde, „als Brückenbauerin“, sagt sie. Ideen hat sie viele. Und ohnehin ist das Angebot des Jugendtreffs groß, neben Schreibwerkstätten und Bastelaktionen finden auch mal Billard- oder Kicker-Turniere statt. Die Sozialpädagoginnen denken auch an mögliche Jugendsprechstunden, und sie hoffen, dass wie im vergangenen Jahr die Fünftklässler der Mittelschule montags bis donnerstags mittags vorbeischauen. „Dadurch verlieren sie die erste Hemmung vorbeizukommen“, sagte Krone.

Die Samstagsöffnung sei ein lang gewünschter Schritt gewesen, so Weyer. Geplant ist die Öffnung an jedem zweiten und vierten Samstag von 15 bis 21 Uhr. Das Angebot richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 21 Jahren. „Wir betreuen hier zwischen 16 und 25, manchmal sogar bis zu 35 junge Menschen“, erzählt Krone. Dabei sind die jungen Besucher im Schnitt 16 Jahre alt.

Entsprechend herrscht ein bisschen Wehmut darüber, dass die Arbeit mit älteren Jugendlichen durch den Wegfall des Jugendhauses an der Weßlinger Straße reduziert ist. Wie berichtet, soll es zu einer Kinderkrippe umgebaut werden. „Wir holen aus diesem Raum aber alles raus“, betont Hoppe. Doch auch Jugendreferentin Rieger weiß, dass es für die älteren Jugendlichen in Gilching wenige Möglichkeiten gibt. Denn Abendveranstaltungen wie Partys gehen dort, unter der Mittelschule und mitten im Ortszentrum, natürlich nicht.

Wenn sie sich etwas wünschen könnten für den Jugendtreff, fällt den drei Sozialpädagoginnen sofort etwas ein: „Eine Vergrößerung des Raums.“ Baulich wäre das machbar, jedoch werden die Räume nebenan gebraucht. Immerhin: „Wir sind zu dem Thema im Gespräch, ich gebe mein Bestes“, sagt Rieger.

Der Jugendtreff ist dienstags bis donnerstags von 14 bis 20 Uhr sowie freitags von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Und jeden zweiten und vierten Samstag von 15 bis 21 Uhr.