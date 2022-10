Doppelspitze für die SPD

Der neue Vorstand der SPD Gilching (v.l.): stellvertretender Vorsitzender Robert Sonnemann, Vorsitzender Gabriel Loyola Daiqui, Kassier Nico Koch, Vorsitzende Kerstin Königbauer und Beisitzerin Selina Rieger. © dagmar rutt

Vorstandswechsel bei Gilchings SPD: Nach zehn Jahren im Amt gab Christian Winklmeier den Stab weiter an Kerstin Königbauer und Gabriel Loyola Daiqui, die den Verband gemeinsam führen sollen.

Gilching – Der SPD-Ortsverband bezeichnete Christian Winklmeiers Ausstieg aus der Vorstandschaft nach zehn Jahren als Ende einer Ära. Seine Entscheidung begründete der 31-Jährige damit, dass der Ortsverband neuen Schwung braucht, er aber diesen nicht mehr aufbringe. „Ich agiere derzeit an zu vielen Baustellen und will mich künftig verstärkt auf mein Engagement als Gemeinde- und Kreisrat konzentrieren“, betonte er.

Zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen waren am Mittwoch 17 Mitglieder in die Gaststätte „Croatia“ gekommen. Ihnen brannte mehr das politische Geschehen in Berlin auf den Nägeln, als dass die Kommunalpolitik im Fokus stand. Zumal sich Winklmeier nicht scheute, offen Kritik an den Genossen im Bundestag inklusive SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz zu üben. Insbesondere für die Alleingänge von Scholz, explizit beim Thema China, für die Scholz den Weg frei machte, sich im Hamburger Hafen einzukaufen, fehle jegliches Verständnis. „Es ist Wahnsinn, was da gerade passiert. Vom Bundeskanzler habe ich aber nicht ein Argument gehört, warum das sein muss. Die Regierung präsentiert sich alternativlos und argumentlos, das halte ich für sehr gefährlich.“ An die heimischen Genossen richtete er den Appell: „Ich hoffe sehr, dass wir als Basis auch weiterhin offenbleiben für einen regen Austausch untereinander, aber auch mit den anderen Fraktionen.“

Die Anwesenden beschlossen, eine Doppelspitze für den Ortsverband zu wählen. Auf Vorschlag des scheidenden Vorsitzenden wurden Kerstin Königbauer sowie Gabriel Loyola Daiqui als neue Vorsitzenden gewählt. „Ich empfehle die Tochter meiner Schwiegermutter“, hatte Winklmeier zuvor bemerkt. Während Königbauer (26) als Referentin der dritten Bürgermeisterin in München und als SPD-Gemeinderätin in Gilching schon einige Erfahrung mitbringt, bewegt sich ihr politischer Partner auf frisch gebohnertem Parkett. Dennoch ließ der 24-jährige Informatikstudent keine Zweifel daran, sich zu engagieren und mit neuen Ideen zum Gelingen von künftigen Projekten beizutragen.

Konkrete Ziele oder geplante Vorhaben nannte die neue Vorstandschaft bei der Versammlung nicht. „Wir wissen alle, dass es angesichts der angespannten Haushaltslage nicht angebracht ist, großartig Projekte vorzuschlagen“, erklärte Königbauer. „Ziel aber ist, auf einen guten Umgang mit den anderen Fraktionen hinzuarbeiten und so weit wie möglich gemeinsam an einem Strang zu ziehen.“ Weiter im Vorstand sind Sophie Hüttemann und Robert Sonnemann als Stellvertreter, Nico Koch als Kassier sowie Marc Weigand als Internetbeauftragter.

Uli Singer