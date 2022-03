Turnhalle wird zum Drehkreuz für Kriegsflüchtlinge

Von: Peter Schiebel

Alle auf einem Foto: Rund 70 ehrenamtliche Helfer von mehreren Feuerwehren und BRK-Bereitschaften sowie dem Technischen Hilfswerk haben am Wochenende geholfen, die Rathausturnhalle in Gilching für Menschen aus der Ukraine herzurichten. Vorne v.l.: Gert Gläser (Katastrophenschutzbeauftragter des BRK), Kreisbrandinspektor Andreas Pain, Gilchings Vize-Kommandant Michael Klinlglmair, Landrat Stefan Frey und Bürgermeister Manfred Walter. © Dagmar Rutt

Die Rathausturnhalle in Gilching ist von Donnerstag an Unterkunft zur Erstaufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Am Wochenende wurde sie hergerichtet – es war ein weiteres beeindruckendes Beispiel für die große Hilfsbereitschaft und Solidarität im Landkreis.

Gilching – Drei Abschnitte, 13 Räume pro Abschnitt, fünf bis sechs Betten pro Raum. Macht unterm Strich Platz für rund 200 Menschen. So viele Personen aus der Ukraine sollen von Donnerstag an in der Rathausturnhalle in Gilching betreut werden. Der Landkreis hat die Halle der Regierung von Oberbayern als Unterkunft für die Erstaufnahme gemeldet. Das heißt: Von den Ankerzentren in München oder Fürstenfeldbruck aus werden die Menschen in Bussen nach Gilching gebracht, dort betreut, erfasst, informiert, auf das Coronavirus getestet und bei Bedarf medizinisch versorgt. Nach 48 Stunden sollen sie die Erstaufnahme verlassen und in andere Unterkünfte verlegt werden. „Das ist der Plan“, sagte Landrat Stefan Frey am Sonntagnachmittag bei einem Pressetermin in der Halle.

Europa rückt zusammen.

Zu dem Zeitpunkt waren rund 70 ehrenamtliche Helfer von Feuerwehr, BRK und THW noch damit beschäftigt, die Halle herzurichten. „Wir werden heute Abend fertig“, sagte Kreisbrandinspektor Andreas Pain. Am Mittwoch hatte Bürgermeister Manfred Walter in einer Videokonferenz mit Frey die Halle angeboten (wir berichteten). Von der Mittelschule und dem TSV Gilching-Argelsried, die die Halle normalerweise nutzen, habe er „die volle Unterstützung“ erhalten, sagte Walter. Bereits während der Flüchtlingswelle 2015/16 stand die Halle zur Verfügung. „Wir haben also sozusagen eine Blaupause“, sagte Walter am Sonntag.

Platz für 200 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Bereits am Mittwoch schaute sich Pain die Halle das erste Mal an. Am Freitag und Samstag baute das ortsansässige Unternehmen Gilchinger Fußbodenmarkt mit sieben Mann den dreilagigen Boden zum Schutz des Hallenbodens auf: Vlies, Pressspanplatten, PHC-Fußboden. „Am Ende hat der Chef gesagt: Wir spenden die Leistung komplett“, sagte Walter voller Dank und betonte: „Es gibt eine große Hilfsbereitschaft in Gilching. Europa rückt zusammen.“

Am Samstag erstellten die Fachleute der Führungsgruppe Katastrophenschutz am Landratsamt die Planung. „Wir sind alle Räume abgegangen inklusive Duschen und WCs“, sagte ein THW-Sprecher. Am Sonntag legten die ehrenamtlichen Rettungskräfte los: rund 30 Personen allein von der Feuerwehr Gilching (Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr), dazu Kameraden aus Geisenbrunn, Machtlfing, Krailling, Weßling und Buch sowie die BRK-Bereitschaften Gilching, Seefeld, Herrsching, Gauting und Starnberg. Mit dabei waren auch Beschäftigte des Gilchinger Bauhofs sowie Max Polz aus dem Bauamt der Gemeinde, bei dem viele Fäden zusammenliefen.

Dolmetscherin kommt aus Gilchinger Rathaus

Betten (Doppelstock und Einzel), große abschließbare Kisten als Spind-Ersatz und vieles mehr wurden aus dem Katastrophenschutzlager des Landkreises in Machtlfing nach Gilching gebracht und aufgebaut. Bauzäune mit Planen trennen die Räume voneinander ab. „Wir versuchen, die größtmögliche Privatsphäre zu schaffen“, betonte Gert Gläser, der Katastrophenschutzbeauftragte des BRK-Kreisverbandes.

Während die Halle Rückzugsmöglichkeit und Schlafplatz ist, wird die Empore zum Aufenthaltsraum umgebaut – inklusive einer sogenannten Straße, an der die Personalien der Menschen aufgenommen werden, wo sie ihre Fingerabdrücke abgeben und Informationen über den weiteren Fortgang erhalten, zum Beispiel was das Erlangen von Asylbewerberleistungen oder den Schulbesuch anbelangt. „Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die ärztliche Versorgung“, sagte Stefan Frey. Das betrifft Kinder wie Erwachsene. Mit Rat und Tat zur Seite steht den Angekommenen Sofiia Vernydub. Sie ist die Mobilitätsbeauftragte der Gemeinde – und stammt aus der Ukraine, wie Manfred Walter erklärte. Sie werde auch als Dolmetscherin tätig sein.

Menschen aus der Ukraine sollen maximal 48 Stunden in Halle bleiben

Sollte jemand positiv auf Corona getestet werden, so werde er nicht abverlegt, erklärte Frey. „Das können wir nicht leisten“, sagte er. Die Betroffenen sollen dann aber nicht innerhalb von 48 Stunden in andere Unterkünfte kommen, sondern bis zu einem negativen Testergebnis in der Halle bleiben. Die ganze Halle wolle er nicht unter Quarantäne stellen, so Frey.

Für die Verpflegung werde ein Caterer beauftragt. Darüber hinaus wird auch ein Sicherheitsdienst die Rathausturnhalle betreuen. Was die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern in der Gemeinde betrifft, so hat Manfred Walter für den heutigen Montag einen runden Tisch mit den Pfarrern Franz von Lüninck und Rainer Hess sowie Vertretern des Asylhelferkreises um Eva Ott einberufen. Wer ohne Organisation helfen möchte, den bittet Landrat Frey, eine E-Mail mit dem persönlichen Angebot an die Adresse ukraine-hilfe@lra-starnberg.de zu schreiben – und nicht auf eigene Faust aktiv zu werden. Frey kündigte zudem an, dass der Landkreis demnächst ein Spendenkonto einrichten werde.

Starnbergs Landrat Frey: Vermutlich noch zwei Turnhallen benötigt

Am heutigen Montag sollen in der Halle letzte Elektroarbeiten vorgenommen werden. Aus den Erfahrungen von 2015/16 habe man zum Beispiel gelernt, wie wichtig Handyaufladestationen seien, sagte Walter. Für die Internetverbindung bahnt sich bereits die vermutlich bestmögliche Lösung an. Am Freitag werde die Mittelschule ans Glasfasernetz angeschlossen, sagte der Bürgermeister – und damit auch die Rathausturnhalle.

Stefan Frey geht übrigens davon aus, dass der Landkreis noch zwei weitere Turnhallen für die Erstaufnahme benötigen dürfte. Derzeit gebe es insgesamt etwa 400 Unterkünfte im Landkreis – in größeren Einheiten wie in Possenhofen und in Gauting, aber auch in kleineren.