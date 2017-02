Pkw-Anhänger begehrte Beute

Pkw-Anhänger sind begehrtes Beutegut geworden. Zumindest im Dienstbereich der Polizeiinspektion Germering.

Geisenbrunn–Mit einem neuen Phänomen aus dem Bereich der Eigentumskriminalität wird die Polizeiinspektion Germering in jüngster Zeit konfrontiert. So wurden nach Angaben des stellvertretenden Inspektionsleiters Andreas Ruch zwischen dem 29. Januar und 14 Februar Germering sowie in Geisenbrunn bereits drei Pkw-Anhänger entwendet. Alle entwendeten Gefährte sind offene zweiachsige Kastenanhänger mit Gitterboxerhöhung und wurden im gewerblichen Bereich (Hausmeisterdienst/Landschaftsgärtnerei) verwendet. Alle Anhänger waren mit Schlössern gesichert, der an der Geisenbrunner Griesbergstraße war sogar mit einer schweren Kette und einem Vorhängeschloss an einen Bootsanhänger gekettet gewesen. Der Bootsanhänger interessierte die Diebe jedoch nicht, er blieb unbehelligt, dafür nahmen sie das Vorhängeschloss mit, teilt Ruch eiter mit. Die Anhänger haben jeweils einen Wert von etwa 2500 Euro.