Gilchingerin bittet um Futterspenden

Aktive Tierfreundin: Joanna Brosig aus Gilching sammelt für Yannick Böge, der nahe der polnisch-ukrainischen Grenze ein Tierheim aufgebaut hat. © ph

Die Gilchingerin Joanna Brosig bittet dringend um Futterspenden für Tiere in der Ukraine. Anfang des Jahres will sie an die polnische Grenze fahren.

Gilching – Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist Joanna Brosig aus Gilching unentwegt dabei, das unsägliche Leid, das nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere trifft, etwas zu lindern. Insbesondere die kalte Jahreszeit sorgt in Gegenden, in denen es weder Heizung noch Wasser gibt, für zusätzliche Probleme. „Es wird immer schwieriger, zu helfen. Früher konnten wir noch verlassene Tiere mitnehmen. Doch die Tierheime bei uns sind mittlerweile voll. Deshalb vermittle ich ukrainische Katzen und Hunde nur noch dann, wenn hier definitiv jemand ein Tier sucht und auch einen freien Platz anbietet“, erklärt die gebürtige Polin.

Unabhängig von der Tierrettung arbeitet Brosig seit Kurzem mit Yannick Böge zusammen, der ihr einen Hilferuf zukommen ließ: „Hallo, Joanna. Hier ist es kalt und dunkel. Wir haben durch die kriegerischen Angriffe nur selten Strom und dadurch bin ich hier sehr eingeschränkt und kann meine Tiere gerade noch so versorgen. Aufgrund der Tatsache, dass momentan auch die Spendenbereitschaft nachlässt, geht mir allmählich das Futter aus. Speziell für die Hunde. An Spenden nehme ich alles, was ich bekommen kann. Außer Leinen und Halsbänder, die werden eher nicht gebraucht. Was ich zu viel bekomme, gebe ich an fünf weitere private Tierschützer weiter, die ihr ganzes Herzblut und ihre Liebe einsetzen, um die Tiere zu beherbergen. Es fehlt hier allen alles und wir sind über jede Hilfe dankbar. Egal ob für unsere Hunde oder Katzen, ob Trocken- oder Nassfutter.“

Der 24-jährige Böge aus Deutschland hat nahe der ukrainischen-polnischen Grenze ein Tierheim eingerichtet, um dort streunende Hunde und Katzen aufzunehmen. „Es sind derzeit 30 Hunde und 12 Katzen.“ Anlass, sich in der Ukraine für den Tierschutz zu engagieren war Koda, ein herumstreunender Husky, der ihm Ende April in die Arme lief. Er adoptierte ihn, kündigte seine Arbeit als Architekt und Modellbauer und widmet sich seither dem Tierschutz. Damit alles Hand und Fuß hat, gründete er zudem die Stiftung „Kodas Mission“, die mittlerweile rechtlich anerkannt ist.

Joanna Brosig appelliert nun an all die Menschen, die ihr schon geholfen haben, sie erneut mit Futterspenden, aber auch Medikamente für die Tiere zu unterstützen. „Spätestens Anfang nächsten Jahres fahre ich in die Ukraine, um die gespendeten Futtermittel und Medikamente an Yannick zu übergeben. Hoffentlich habe ich bis dahin einen Transporter voll, damit sich die Fahrt auch lohnt“.

Sachspenden können bei Joanna Brosig in Gilching, Brucker-Steig-Weg 2, abgegeben werden. Infos gibt es unter der E-Mail-Adresse joanna@brosig.de.

Uli Singer