Durchstarten mit der Vorzeigelinie

Pläne für Expressbus X910

Die Expressbuslinien sind für den Nahverkehr extrem wichtig. Die Vorzeige-Linie, der Bus X910 zwischen Weßling und Großhadern, verzeichnet täglich 1000 Fahrgäste. Jetzt soll sie nach Geltendorf verlängert werden, um das Allgäu zu erschließen.

Gilching/Gauting – Mit den X-Bussen geht es fix über Land. Der X910 etwa braucht nur 50 Minuten von Weßling zur U-Bahn nach Großhadern. 15 Stationen fährt er an, meist die großen Arbeitgeber, großteils innovative Unternehmen, die sich zwischen West und Ost wie an einer Perlenkette aufreihen. Da ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am gleichnamigen Halt in Weßling, Lilium oder Ruag am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen, Heine Optotechnik oder Quantum Systems im Gewerbegebiet Gilching Süd, die Asklepios-Klinik in Gauting, der Campus in Neuried, und, und, und. „Die X-Buslinien sind ein zentraler Bestandteil unseres Mobilitätskonzepts“, sagt Landrat Stefan Frey.

Um die Bedeutung der Linien im Allgemeinen und die des X910 im Besonderen zu unterstreichen, lud der Landrat vor wenigen Tagen zu einer „Hop-on/Hop-off“-Tour ein, bei der fünf Stationen angefahren wurden, an denen sich einzelne Firmen präsentierten. Dabei wurde deutlich, wie dringend gerade die international ausgerichteten Arbeitgeber auf eine funktionierende Anbindung angewiesen sind. „Wir haben eine Generation, die nicht mehr so autoaffin ist“, sagte gwt-Chef Christoph Winkelkötter. „Die Mitarbeiter wohnen teils in München in WGs, auch, weil der Wohnraum in der Region knapp ist. Sie erwarten, dass sie schnell zum Arbeitsplatz kommen.“ Wenn man keine schnelle Anbindung bieten könne, bedeute dies im globalen Kampf um die besten Köpfe einen schwerwiegenden Standortnachteil.

DLR allein hat 2000 Mitarbeiter - und viele würden gerne Bus fahren

Das kann der Standortleiter des DLR, Zekeriya Ceyhanli, nur bestätigen. 2000 Mitarbeiter sind dort tätig, und viele würden gerne auf das Auto verzichten, das hat eine Umfrage ergeben. Der X910 hat da schon eine gewisse Erleichterung gebracht, die Einpendler aus München nutzen ihn gerne. „Das ist ein Aspekt, der für die Attraktivität eines Standorts unerlässlich ist“, so Ceyhanli. Immerhin scheint es sich in der Region herumgesprochen zu haben, dass der Expressbus praktisch ist. Waren es 2018 noch 226 Fahrgäste pro Werktag, sind es jetzt 1000.

Prof. Christian Juckenack, Sprecher der Eigentümer des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen Bewo, geht noch einen Schritt weiter. „Der X910 ist gut, aber es kann noch besser werden.“ Die Krux besteht für ihn darin, dass all die klugen Leute am Campus Oberpfaffenhofen, die an der vertikalen Mobilität von morgen arbeiten, auf die Infrastruktur von heute angewiesen sind – und die lässt halt nach wie vor zu wünschen übrig. 5000 Mitarbeiter sind am Flughafen tätig, nur ein Drittel kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das hat ein junges Forscherteam der TU München herausgefunden. Deshalb findet Juckenack es unabdingbar, den 1972 stillgelegten S-Bahnhof Weichselbaum zu reaktivieren. „Dafür brauchen wir nicht die üblichen langen Genehmigungsverfahren, sondern smarte Lösungen.“ Auch Holzbauweise sei völlig in Ordnung. „Das Wichtigste ist Tempo.“ Darüber soll diesen Mittwoch mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) gesprochen werden.

MVV-Chef: X-Bus-Konzept funktioniert

MVV-Chef Bernd Rosenbusch vertritt die Ansicht, dass das Projekt X-Busse aufgegangen ist. „Schnell, direkt, engmaschig: Das war das Ziel, und das ist gelungen.“ Der 20-Minuten-Takt in Stoßzeiten sei für die Pendler komfortabel. Dank des automatischen Fahrgastzählsystems stehe fest, dass der X910 an dritter Stelle unter allen X-Bussen des MVV steht, was die Auslastung angeht. Noch nicht allgemein bekannt sei, dass er eine gute Alternative zur S-Bahn darstelle, denn: „Er fährt direkt zum U-Bahnhof Großhadern.“ Wenn am Mittwoch im Verkehrsministerium geredet werde, gehe es auch um den X910. „Wir wollen ihn nach Geltendorf verlängern. Damit würde er die Landeshaupt und drei Landkreise miteinander verbinden“, so Rosenbusch. Eine Einstufung als landesbedeutsame Linie würde Gelder vom Freistaat bedeuten.

Auch die Bürgermeister waren des Lobes voll über die Linie und riefen dazu auf, sie noch stärker zu nutzen. Michael Sturm, Bürgermeister der Gemeinde Weßling, sagte: „Wir in Weßling haben mehr Arbeitsplätze als Einwohner.“ Das bringe zwar viel Gewerbesteuer, aber auch viel Verkehr. Deshalb müsse man das ÖPNV-Angebot so attraktiv wie möglich gestalten. Gilchings Vizebürgermeister Martin Fink hob die Bedeutung der Linie für die Pendler hervor, mahnte aber auch, dass – Stichwort Mikromobilität – auch Angebote für die „letzte Meile“ geschaffen werden müssen.

Im Gilchinger Gewerbegebiet gibt es zu diesem Zweck schon eine der fünf Bikesharing-Stationen im Landkreis. Das Landratsamt ist dabei, dieses Angebot zu erweitern. Und Dr. Jürgen Sklarek, in Personalunion Oberarzt in der Asklepios-Klinik und Vizebürgermeister von Gauting, wies darauf hin, wie wichtig die Verbindung zwischen der Lungenfachklinik im Würmtal und Großhadern ist. Viele Ärzte würden das Auto stehen lassen und für Termine in Großhadern den Bus nahmen. Gegen Ende der Tour macht der Neurieder Bürgermeister Harald Zipfel darauf aufmerksam, dass der X910 auch am Biergarten in Forst Kasten hält. Die Linie dient also auch dem Vergnügen.