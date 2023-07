Ein Fest im Zeichen des Männerchors

Auftritt zum Jubiläum: der Männerchor Gilching. © Photographer: Andrea Jaksch

Steht ein Geburtstag an, sollte auch ordentlich gefeiert werden. Mehr noch, wenn es der 120. ist. Das ließen sich die Sänger vom Männerchor Gilching 1903 – früher Männergesangverein Gilching – nicht zweimal sagen. Und auch der Patenchor aus Jesenwang feierte am Wochenende in Gilching stimmgewaltig mit.

Gilching – Während sich die Veranstalter des Festkonzertes am Samstag über ein volles Haus im Rathaus freuen konnten, mangelte es am Sonntag an Zaungästen beim Fest-Umzug. Einmal mehr zeigten die Sänger des Männerchors Gilching, wie auch die des MGV Jesenwang 1875, dass Singen nicht nur für gute Stimmung sorgt, sondern auch jung und geistig fit hält. „Ja, wir brauchen die Vereine als gesellschaftlichen Motor und auch einen Ort, wo die Menschen zusammenkommen können“, appellierte Bürgermeister und Schirmherr Manfred Walter an die rund 250 Gäste. Er begrüßte explizit auch „unsere Grande Dame des Männerchors, Benedikta Padberg“. Heute 92 Jahre alt, tritt sie nach wie vor mit ihrem „Salon-Ensemble“ auf, leitete aber auch 18 Jahre lang den Männergesangverein Gilching. Weshalb es in einer Lokalzeitung einst hieß: „Wichtigster Mann im Männergesangverein ist eine Frau mit sieben Kindern.“

Humorvoll durchs Programm führte Roland Winkler, erster Tenor bei den Sängern. Er erinnerte daran, dass in Zeiten der Gründung des MGV im Jahr 1903 die Mass Bier 12 Pfennige, auf dem Oktoberfest aber schon eine Mark gekostet habe. Eine wichtige Rolle innerhalb des Chors, bei dem Frauen noch immer nicht mitsingen dürfen, spielt die zugehörige Theatergruppe, die Otto Wildmoser 1973 ins Leben rief. „Die Theaterspieler sind die einzigen, die durch ständig ausverkaufte Aufführungen Geld in die Kasse bringen“, lobte Winkler.

Die Sänger, mal in Kooperation mit den Jesenwangern, mal im Chor und mal als Ensemble, präsentierten neu arrangiertes bekanntes Liedgut unter anderem von Franz Schubert, Friedrich Stilcher, Carl Stein, Otto Groll sowie Dieter Frommelt. Alles unter der äußerst engagierten Chorleitung von Manuel Kundinger.

Ein weiterer Höhepunkt des Festkonzertes war der Auftritt der „Zuahäusler Aufgeiger“ aus dem bayerischen Oberland, die auch die Füße der Sänger fröhlich wissen ließen. Die fünf Musikanten mit drei Geigen, einer Quetschn und einer Tuba, hatten als Überraschung für die Jubilare sogar ein neu komponiertes Lied im Gepäck.

Am Sonntag trafen sich alle nach der Messe in der Kirche St. Sebastian zu einem festlichen Umzug. Unter anderem mit dabei waren diverse Kutschen. In einer saßen Pfarrer Franz Lüninck und Bürgermeister Manfred Walter, Hans und Monika Lange-Hartl führten die Pferde vom Kutschbock aus. Am Festzug beteiligten sich außerdem die Gilchinger Sänger, die Feuerwehr, das BRK, die Polizei, der Obst- und Gartenbauverein, die Einradfahrer des Gymnasiums, die Blasmusik, der Brauchtumsverein, die Böllerschützen und der Spielmannszug.

Uli Singer