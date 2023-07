Ein Gilchinger in den Dolomiten

Seit über 25 Jahren beim Radmarathon um die Sella-Gruppe

Von Stefan Reich schließen

106 Kilometer, 3000 Höhenmeter, sieben Pässe: Dieser Herausforderung stellen sich jedes Jahr tausende Radfahrer beim „Maratona dles Dolomites“. Seit 1996 fast jedes Jahr mit dabei ist Thomas Rieger aus Gilching. Ein Erfahrungsbericht:

Gilching – Inzwischen geht es etwas schneller mit dem Erholen. Schon zwei Tage danach könne er inzwischen wieder aufs Rad steigen und zur Arbeit fahren, sagt Thomas Rieger. In den ersten Jahren habe der Hintern so geschmerzt, dass daran erst mal nicht zu denken war. Seit 1996 macht sich der Hobby-Rennradler aus Gilching einmal im Jahr auf den Weg in die Dolomiten, um am „Maratona dles Dolomites“ teilzunehmen, einem Ein-Tages-Radrennen rund um die Sella-Gruppe und die benachbarten Bergmassive.

Immer am ersten Sonntag im Juli quälen sich um die 8000 mehr oder weniger ambitionierte Radfahrer die steilen Pässe hinauf. „Das ist ein unglaublich tolles Gemeinschaftserlebnis“, sagt Rieger, Jahrgang 1966, der auch im nächsten Jahr wieder dabei sein will – auch wenn er es inzwischen eher gemütlich angehen lässt.

Das Trainingslager in Mallorca oder am Gardasee ist ein Muss

Die Vorbereitung beginnt im Oktober mit der Anmeldung. Weit über 20 000 Interessenten wollen inzwischen mitmachen, die Zahl der Startplätze ist aber begrenzt. Rieger hat sich zwar durch die jahrelange Teilnahme ein sicheres Startrecht verdient, aber die Rückmeldung an den Veranstalter darf er nicht verpassen. „Im Dezember beginnt das Training mit Spinning oder auch mal auf der Straße“, sagt der Bänker, der etwa 15 000 Kilometer im Jahr im Sattel verbringt und sonst viel Golf spielt. Im März oder April geht es für ein paar Tage an den Gardasee oder nach Mallorca. „Man muss dann auch schon mal ein paar Höhenmeter in die Beine kriegen“, weiß Rieger.

Drei verschiedene Distanzen stehen beim Maratona zur Auswahl. Früher ist Rieger immer die volle Distanz gefahren. Jetzt ist er mit der mittellangen Runde zufrieden. Das sind aber immer noch 106 Kilometer Strecke mit 3090 Höhenmetern.

Am Freitagabend vor dem ersten Juli-Sonntag ist Anreise. Der Samstag beginnt mit einer kleinen Radrunde vor dem Mittagessen mit seinem Team „Gruppo Sportivo di Monaco“ in Arraba. Am Sonntag um 6.10 Uhr müssen die Teilnehmer dann am Start in La Villa stehen. Um 6.30 Uhr geht es los.

+ Eine Kolonne aus 8000 Radfahrern schlängelt sich den Passo Pordoi hinauf © Lars Schneider/Imago

„Schon am ersten Anstieg weißt du, ob du gut drauf bist. Spätestens am zweiten“, sagt Rieger. „Nach einer Corona-Infektion im März ging es diesmal etwas schwerer mit dem Atmen.“ Der zweite Anstieg ist der berühmte Passo Pordoi. Von 1600 Metern Seehöhe in Arraba geht es auf das rund 640 Meter höher liegende Pordoijoch. Auf dem Weg nach oben beginnt das Teilnehmerfeld, sich nach und nach auseinander zu ziehen. Einsam ist man aber nie auf den folgenden fünf Anstiegen, darunter das Sellajoch mit durchschnittlich 7,9 Prozent Steigung und das Grödner Joch. „Man findet immer ein paar Mitfahrer auf Zeit“, erzählt Rieger. „Einige trifft man im Laufe des Rennens immer wieder.“ Wer eine Panne hat – Rieger hatte in all den Jahren zwei Platten, einmal riss die Kette – oder sonst ein Problem, findet Unterstützung.

Unangenehm wird es ab der Hälfte der Strecke, wenn mittags die Sonne voll da ist. Der letzte große Anstieg auf der 106-Kilometer-Runde führt zum Valparolapass, es ist der längste der Anstiege, mit einer Steigung von stellenweise 15 Prozent. „Auf der Abfahrt beginnt dann die Vorfreude aufs Ankommen“, beschreibt Rieger den Auftakt zum letzten Abschnitt.

Eine kleine Gemeinheit zum Schluss: der letzte Anstieg mit 19 Prozent Steigung

Vor ein paar Jahren hatte sich der Veranstalter aber noch eine kleine Extra-Aufgabe ausgedacht. Seither macht die Strecke kurz vor dem Ziel in Corvara noch eine kleine Schleife mit einem letzten Anstieg zum Mür dl Giat. Nur 370 Meter lang, aber mit stellenweise 19 Prozent Steigung so steil wie keine andere Stelle der Strecke. „Das ist nach der langen Abfahrt zuvor mäßig lustig“, sagt Rieger. Aber andererseits: Dort stehen besonders viele Zuschauer an der Strecke. „Wie bei der Tour de France, die schreien wirklich jeden persönlich hoch.“ Langsam genug, damit die Zuschauer den Namen auf der Startnummer lesen können, seien die meisten dort ja unterwegs.

+ Warten auf die Kollegen heißt es für Thomas Rieger nach der Ankunft. © Peter Kornatz

Das Ankommen ist dann „auch nach so vielen Jahren immer noch ein erfüllendes Erlebnis“, sagt Rieger, der nach sechs Stunden und 53 Minuten die Ziellinie überquerte, fast drei Stunden nach dem Schnellsten über die mittlere Distanz. Das hieß Platz 1608 in der Gesamtwertung und Platz 299 in seiner Altersklasse. Platzierungen sind aber nicht so wichtig in diesem Moment. „Man ist gespannt, wie es den anderen ergangen ist, man trifft sich zum Plaudern im Schatten und wartet auf die, die noch unterwegs sind.“ Wer früh genug dran ist, erwischt auch noch einen Platz auf einer der Massagebänke und kann sich die Anstrengung des Tages aus den Beinen kneten lassen. Es folgt eine Nacht, in der Rieger nicht so gut schläft. „Am Montag geht es dann aber schon wieder ganz gut“, sagt er. Und ein paar Tage später kommt schon die Erinnerung von den Teamkameraden, sich auf jeden Fall den Anmeldetermin für das nächste Jahr einzutragen.